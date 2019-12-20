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Известный комментатор Губерниев назвал писателя Виктора Астафьева одним из любимых авторов

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Красноярск
15:52 20 Декабря 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в интервью изданию Sports.ru признался, что часто читает произведения красноярского писателя Виктора Астафьева. К тому же он называет себя ярым антисталинистом, критикуя политику «вождя». 

В разговоре с журналистом Губерниев процитировал Астафьева, высказываясь о Великой Отечественной войне.

«Если вы спросите о моем отношении к Сталину, то я ярый антисталинист. Он - браконьер русского народа, как сказал писатель Астафьев. Точнее не придумаешь», - отметил Губерниев.

Отметим, красноярский писатель в своих эпистолярных дневниках часто говорил о сталинском времени. Он открыто критиковал деятельность «вождя». Виктор Астафьев добровольно ушел на фронт в 1942 году. Эти времена он называл самыми тяжелыми в жизни.

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