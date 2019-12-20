Известный комментатор Губерниев назвал писателя Виктора Астафьева одним из любимых авторов

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в интервью изданию Sports.ru признался, что часто читает произведения красноярского писателя Виктора Астафьева. К тому же он называет себя ярым антисталинистом, критикуя политику «вождя».

В разговоре с журналистом Губерниев процитировал Астафьева, высказываясь о Великой Отечественной войне.

«Если вы спросите о моем отношении к Сталину, то я ярый антисталинист. Он - браконьер русского народа, как сказал писатель Астафьев. Точнее не придумаешь», - отметил Губерниев.

Отметим, красноярский писатель в своих эпистолярных дневниках часто говорил о сталинском времени. Он открыто критиковал деятельность «вождя». Виктор Астафьев добровольно ушел на фронт в 1942 году. Эти времена он называл самыми тяжелыми в жизни.