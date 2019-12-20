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Красноярскому метро дадут старт в 2020 году

Главная Общество
Красноярск
14:36 20 Декабря 2019
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Строительство метрополитена в Красноярске могут начать уже в следующем году. Старт проекту дадут после проведения госэкспертизы, которая займет от 60 до 90 дней. Об этом ТАСС рассказал Олег Митволь - председатель совета директоров «Красноярск ТИСИЗ» – компании, которая занимается актуализацией проекта подземки. 

К вопросу строительства метро в Красноярске вернулись после ответа президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции. Глава государства отметил, что в краевом центре проект был заморожен, а сама подземка законсервирована. 

Госэкспертиза займет от 60 до 90 дней, после одобрения нового проекта в Красноярске смогут приступить к строительству метро. Стоимость работ сокращена до 64 млрд рублей. 

«Если не будет никаких срывов, запустить первую очередь планируется к 1 сентября 2023 года», - подчеркнул Митволь.

Напомним, метро в Красноярске начинали строить в 1995 году, затем работы приостановили. В 2019 году региону выделили миллиард рублей из федерального бюджета на корректировку проектной документации подземки. 

 

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