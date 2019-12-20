Футбольный «Енисей» и Sibnovosti.ru посетили воспитанников канского Детского дома. Традиционно перед новым годом спортсмены и журналисты встречаются с ребятами, играют с ними товарищеский матч и дарят подарки. Разминку перед игрой проводит капитан «Енисея» Александр Харитонов.

Кроме Харитонова среди гостей спортивный директор клуба Денис Петровский, исполнительный директор Сибирского агентства новостей Дмитрий Усков и шеф-редактор Sibnovosti.ru Сергей Санников. Им показали условия проживания детей и музей.

В этом году с подарками помогла компания «Zelen». Также воспитанники получили эксклюзивные шарфы с матча «Енисей» - «Зенит» и специально подготовленные к товарищеской встрече футболки.

«Я очень рад тому, что поездки в канский Детский дом становятся традицией. Приятно видеть, как ребята прибавляют в игре, и многие из них выросли на наших глазах . Отдельное спасибо как всегда тренеру ребят Антону Свириденко, а также воспитателю и тренеру по пауэрлифтингу Омару Бабаеву за то, что он вкладывает в ребят душу. И хочется поздравить весь канский Детский дом с наступающим Новым годом», поделился впечатлениями капитан «Енисея» Александр Харитонов.

Ролик о поездке подготовила пресс-служба футбольного клуба «Енисей».