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Футбольный «Енисей» и Sibnovosti.ru посетили воспитанников канского Детского дома

Главная Общество
Красноярск
13:32 20 Декабря 2019
футбол, дети, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» и Sibnovosti.ru посетили воспитанников канского Детского дома. Традиционно перед новым годом спортсмены и журналисты встречаются с ребятами, играют с ними товарищеский матч и дарят подарки. Разминку перед игрой проводит капитан «Енисея» Александр Харитонов.

Кроме Харитонова среди гостей спортивный директор клуба Денис Петровский, исполнительный директор Сибирского агентства новостей Дмитрий Усков и шеф-редактор Sibnovosti.ru Сергей Санников. Им показали условия проживания детей и музей.

В этом году с подарками помогла компания «Zelen». Также воспитанники получили эксклюзивные шарфы с матча «Енисей» - «Зенит» и специально подготовленные к товарищеской встрече футболки.

«Я очень рад тому, что поездки в канский Детский дом становятся традицией. Приятно видеть, как ребята прибавляют в игре, и многие из них выросли на наших глазах . Отдельное спасибо как всегда тренеру ребят Антону Свириденко, а также воспитателю и тренеру по пауэрлифтингу Омару Бабаеву за то, что он вкладывает в ребят душу. И хочется поздравить весь канский Детский дом с наступающим Новым годом», поделился впечатлениями капитан «Енисея» Александр Харитонов.

Ролик о поездке подготовила пресс-служба футбольного клуба «Енисей».

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