Красноярцы смогут посмотреть на российских фигуристов с больших экранов

Красноярцы, которые не смогут попасть на ЧР по фигурному катанию, понаблюдают за соревнованиями с больших экранов. В краевом центре начинают работу фан-зоны, рассказали в Красспорте.

Так, на Театральной площади, а также на острове Татышев уже установили светодиодные экраны - в дни проведения первенства на них будут транслировать выступления фигуристов.

«В будние дни экраны работают с 12:00 до 21:00, в выходные дни – с 10:00 до 22:00. На западной стороне Татышев-парка вблизи вантового моста зрителей ждут аниматоры и ростовые куклы с игровой программой, за участие в которой можно будет получить памятные сувениры. Кроме этого, орагнизаторы подготовили концертную программу с выступлением хореографических и вокальных коллективов», - пояснили в мэрии.

Опубликован график работы фан-зоны на западной стороне острова Татышев:

20-25 декабря: 17.00-19.00

26 декабря: 14.00-22.15

27 декабря: 13.30-22.00

28 декабря: 16.30-21.50

29 декабря: 12.00-17.00

Мероприятия также пройдут на восточной стороне, около главной елки:

20 декабря: 18.30 – 20.30

21-22 декабря: 17.00 – 21.00

23-24 декабря: 18.30 – 20.30

Напомним, 25 декабря на острове пройдет открытие главной новогодней елки. Мероприятия запланированы с 14:30 до 19:30.

Фото: Антон Петров