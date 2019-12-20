Красноярцы смогут посмотреть на российских фигуристов с больших экранов

Красноярцы, которые не смогут попасть на ЧР по фигурному катанию, понаблюдают за соревнованиями с больших экранов. В краевом центре начинают работу фан-зоны, рассказали в Красспорте.
Так, на Театральной площади, а также на острове Татышев уже установили светодиодные экраны - в дни проведения первенства на них будут транслировать выступления фигуристов.
«В будние дни экраны работают с 12:00 до 21:00, в выходные дни – с 10:00 до 22:00. На западной стороне Татышев-парка вблизи вантового моста зрителей ждут аниматоры и ростовые куклы с игровой программой, за участие в которой можно будет получить памятные сувениры. Кроме этого, орагнизаторы подготовили концертную программу с выступлением хореографических и вокальных коллективов», - пояснили в мэрии.
Опубликован график работы фан-зоны на западной стороне острова Татышев:
- 20-25 декабря: 17.00-19.00
- 26 декабря: 14.00-22.15
- 27 декабря: 13.30-22.00
- 28 декабря: 16.30-21.50
- 29 декабря: 12.00-17.00
Мероприятия также пройдут на восточной стороне, около главной елки:
- 20 декабря: 18.30 – 20.30
- 21-22 декабря: 17.00 – 21.00
- 23-24 декабря: 18.30 – 20.30
Напомним, 25 декабря на острове пройдет открытие главной новогодней елки. Мероприятия запланированы с 14:30 до 19:30.
Фото: Антон Петров