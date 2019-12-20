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Красноярцы смогут посмотреть на российских фигуристов с больших экранов

Главная Общество
Красноярск
13:50 20 Декабря 2019
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцы, которые не смогут попасть на ЧР по фигурному катанию, понаблюдают за соревнованиями с больших экранов. В краевом центре начинают работу фан-зоны, рассказали в Красспорте. 

Так, на Театральной площади, а также на острове Татышев уже установили светодиодные экраны - в дни проведения первенства на них будут транслировать выступления фигуристов. 

«В будние дни экраны работают с 12:00 до 21:00, в выходные дни – с 10:00 до 22:00. На западной стороне Татышев-парка вблизи вантового моста зрителей ждут аниматоры и ростовые куклы с игровой программой, за участие в которой можно будет получить памятные сувениры. Кроме этого, орагнизаторы подготовили концертную программу с выступлением хореографических и вокальных коллективов», - пояснили в мэрии. 

Опубликован график работы фан-зоны на западной стороне острова Татышев: 

  • 20-25 декабря: 17.00-19.00
  • 26 декабря: 14.00-22.15
  • 27 декабря: 13.30-22.00
  • 28 декабря: 16.30-21.50
  • 29 декабря: 12.00-17.00

Мероприятия также пройдут на восточной стороне, около главной елки: 

  • 20 декабря: 18.30 – 20.30
  • 21-22 декабря: 17.00 – 21.00
  • 23-24 декабря: 18.30 – 20.30

Напомним, 25 декабря на острове пройдет открытие главной новогодней елки. Мероприятия запланированы с 14:30 до 19:30. 

Фото: Антон Петров

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