На ул. Копылова в Красноярске вернут троллейбусы

В Красноярске на ул. Копылова вернут троллейбусы - восстанавливать контрактную сеть для электротранспорта начнут в первом квартале 2020 года, сообщает «КП Красноярск». Дорожники уже установили электроопоры.

Напомним, до строительства развязки на Волочаевской по оживленной магистрали курсировали троллейбусы №№ 4, 13 и 15. Осенью прошлого года в рамках ремонта и обустройства Николаевского проспекта движение электротранспорта пришлось остановить - троллейбусы №4 и №13 пустили по пр. Свободный, а 15-й маршрут временно сняли с линии.

Изначально восстановить движение электротранспорта в районе развязки с ул. Копылова планировалось до конца текущего года, но сроки сдвинулись, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что красноярцев ждет повышение цен на проезд в троллейбусах и трамваях - стоимость увеличится до 22-х рублей.