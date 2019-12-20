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Красноярский Биг-Бен сменит композиции к Новому году

Главная Общество
Красноярск
11:20 20 Декабря 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Главные часы Красноярска сменят мелодии к предстоящему Новому году. С 20 декабря по 12 января Биг-Бен будет играть пять композиций. Известные мелодии начнут проигрывать с определенной периодичностью. 

Как рассказали в официальном паблике мэрии, список музыкальных композиций уже утвержден. Красноярцы услышат мелодию «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», «Танец феи Драже» и марш из балета «Щелкунчик», песню «В лесу родилась елочка», а также известную мелодию «Happy New Year». 

«Аранжировки подготовил Александр Поляков - преподаватель детской музыкальной школы №4 имени Дмитрия Хворостовского», - рассказали в мэрии. 

Напомним, красноярцы могут скачать на смартфоны все музыкальные композиции. Ссылки доступны на сайте городской администрации.  

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