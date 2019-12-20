Красноярский Биг-Бен сменит композиции к Новому году

Главные часы Красноярска сменят мелодии к предстоящему Новому году. С 20 декабря по 12 января Биг-Бен будет играть пять композиций. Известные мелодии начнут проигрывать с определенной периодичностью.

Как рассказали в официальном паблике мэрии, список музыкальных композиций уже утвержден. Красноярцы услышат мелодию «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», «Танец феи Драже» и марш из балета «Щелкунчик», песню «В лесу родилась елочка», а также известную мелодию «Happy New Year».

«Аранжировки подготовил Александр Поляков - преподаватель детской музыкальной школы №4 имени Дмитрия Хворостовского», - рассказали в мэрии.

Напомним, красноярцы могут скачать на смартфоны все музыкальные композиции. Ссылки доступны на сайте городской администрации.