Долгожданный ŠKODA KAROQ в Красноярске!

11 декабря чешский автопроизводитель впервые в России представил долгожданный ŠKODA KAROQ, тем самым расширив модельный ряд в самом востребованном на российском рынке сегменте SUV.

Уже сейчас автомобили доступны к предзаказу у официального дилера ŠKODA Медведь-Восток. У вас есть возможность быть первым в Красноярске владельцем долгожданного ŠKODA KAROQ.

Подробности вы можете узнать у официального дилера Медведь-Восток по телефону 2-128-728 или приехать на 9 мая, 72 (район ТРЦ Планета).

ŠKODA KAROQ: компактный SUV с современным дизайном

Самой долгожданной премьерой на статической презентации в культурной столице стал привлекательный и практичный ŠKODA KAROQ, уже завоевавший популярность в Европе. Компактный SUV отличается характерным для новых автомобилей чешского бренда выразительным дизайном, впечатляющей вместительностью и современными системами помощи водителю. Эта модель идеально подходит как для повседневной эксплуатации в условиях города, так и для загородных поездок, полностью отвечая запросам современных людей с динамичным образом жизни.

Фото: Медведь-Восток

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