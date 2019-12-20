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Долгожданный ŠKODA KAROQ в Красноярске!

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Красноярск
10:27 20 Декабря 2019
автомобиль, автопром, продажа
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11 декабря чешский автопроизводитель впервые в России представил долгожданный ŠKODA KAROQ, тем самым расширив модельный ряд в самом востребованном на российском рынке сегменте SUV.

Долгожданный ŠKODA KAROQ в Красноярске!

Уже сейчас автомобили доступны к предзаказу у официального дилера ŠKODA Медведь-Восток. У вас есть возможность быть первым в Красноярске владельцем долгожданного ŠKODA KAROQ.

Долгожданный ŠKODA KAROQ в Красноярске!

Подробности вы можете узнать у официального дилера Медведь-Восток по телефону 2-128-728 или приехать на 9 мая, 72 (район ТРЦ Планета).

ŠKODA KAROQ: компактный SUV с современным дизайном
Самой долгожданной премьерой на статической презентации в культурной столице стал привлекательный и практичный ŠKODA KAROQ, уже завоевавший популярность в Европе. Компактный SUV отличается характерным для новых автомобилей чешского бренда выразительным дизайном, впечатляющей вместительностью и современными системами помощи водителю. Эта модель идеально подходит как для повседневной эксплуатации в условиях города, так и для загородных поездок, полностью отвечая запросам современных людей с динамичным образом жизни.

Долгожданный ŠKODA KAROQ в Красноярске!

Фото: Медведь-Восток
На правах рекламы

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