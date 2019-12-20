Судьба кафе на входе в Центральный парк решена окончательно

Незаконные кафе на входе в Центральный парк со стороны набережной Енисея будут снесены. Такое решение вынесено арбитражном судом Красноярского края еще в сентябре, но собственник неоднократно пытался оспорить вердикт. Накануне высшая инстанция Восточно-Сибирского округа не удовлетворил жалобу ООО «Кедр Трейд», оставив в силе решение, принятое в Красноярске.

Собственник должен демонтировать 18 незаконных временных сооружений на верхнем ярусе набережной и на крыше строения напротив Центрального парка. Десять построек уже были снесены осенью, но потом работы приостановили из-за продолжения судебных разбирательств.

После вступления постановления в силу администрация Центрального района города сможет приступить к сносу кафе, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

