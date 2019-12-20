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Синоптики прогнозируют незначительное похолодание в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
09:15 20 Декабря 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске сохраняется теплая для зимы погода. В пятницу, 20 декабря, в городе ожидается небольшой снег и ветер южной четверти до 4-9 м/с. Днем воздух прогреется до -4…-6°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

В ночь на субботу, 21 декабря, температура опустится до -10°С, днем термометры покажут -9°С, осадки сохранятся.

В воскресенье, 22 декабря, ночью похолодает до -13°С, днем будет до -9°С, пройдет снег.

Синоптики напоминают, что на дорогах сохраняется гололедица, водителям стоит быть предельно внимательными и соблюдать дистанцию.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, начало следующей недели также будет теплым и снежным.

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