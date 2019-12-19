Красноярская ГЭС компании En+ Group в честь Дня энергетика и новогодних праздников включит архитектурную подсветку

В честь профессионального праздника - Дня энергетика – 20, 21, 22 и 23 декабря, а также в новогодние праздники: с вечера 30 декабря 2019 года по 08:00 9 января 2020 года, а также с вечера 12 января по 08:00 15 января 2020 года Красноярская ГЭС включит архитектурно-художественную подсветку.

У жителей и гостей Красноярского края есть уникальная возможность не только полюбоваться строгостью форм и величественным масштабом плотины, которую подсветят более 1000 лампочек, но и принять участие в фотоконкурсе от компании En+.

Условия конкурса «В свете Красноярской ГЭС»: подписаться на страницу компании En+ в социальной сети Instagram @enplus_siberia, выложить фотографии, на которых будет видна станция в период работы иллюминации, поставить хэштеги #всветеКГЭС и #enplus. Итоги будут подведены 20 января 2020 года.

5 участников, которые сделают самые креативные и красивые фотографии, получат полезные подарки от компании En+ Group.

Фото: пресс-служба En+ Group

По материалам пресс-службы En+ Group