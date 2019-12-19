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ТОП 5 самых популярных новогодних подарков в Красноярском крае

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Красноярск
16:12 19 Декабря 2019
статистика, праздник, новый год, подарки
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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МТС проанализировала предпочтения жителей Красноярского края в период предновогодних покупок. Анализ собственных данных за 2018 и 2019 годы показал, что что смартфон – по-прежнему самый популярный новогодний подарок, а игрушки являются безоговорочным лидером по приросту продаж.

Новый год в России не только один из самых любимых праздников, но и один из самых хлопотных: надо не забыть поздравить родных, друзей, коллег – список зачастую доходит до нескольких десятков человек. Аналитики МТС Банка выделили пять категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций в декабре по сравнению с остальными месяцами в году.

Что может лежать под елкой жителей Красноярского края: ТОП 5 подарков[1]

  1. Смартфон – вероятность 42%.[2] В последний месяц года россияне чаще всего покупают смартфоны, гаджеты и аксессуары к ним.
  2. Одежда – 23%. В России принято встречать Новый год в чем-то новом, а если не знаешь, что подарить – всегда на помощь придет сертификат магазина одежды или магазина косметики.
  3. Косметика – 15%.
  4. Игрушка – 13%. Если взрослого можно поздравить символической бутылкой игристого или коробкой конфет, то ребенка без подарка оставить нельзя!
  5. Книга – 7%. Мы живем в цифровую эру, где широко распространены электронные книги, но бумажные книги по-прежнему являются одним из самых популярных подарков на Новый год.
ТОП 5 самых популярных новогодних подарков в Красноярском крае

Самый бурный рост в декабре по отношению к другим месяцам года показали покупки игрушек – 54%, смартфонов – 32% и косметики – 31%. Игрушка – универсальный подарок, который можно подарить не только ребенку, но и взрослому: это может быть и елочное украшение, и символ наступающего года по восточному гороскопу.

Женщины и мужчины тратят примерно одинаково на покупку подарков в предновогодний период. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях 52% приходится на женщин.

В декабре жители Красноярском крае совершают самое большое в году количество пожертвований. По отношению к другим месяцам года их количество увеличивается на 61%. Этому способствуют всемирный день благотворительности − Щедрый Вторник, большие и светлые праздники Новый год и Рождество.

Во время новогодних каникул красноярцы активно ходят в кино – январь здесь самый посещаемый месяц в году. Количество транзакций в кинотеатрах увеличилось на 46% по отношению к другим месяцам.

Впрочем, Красноярский край недалеко ушел от общероссийской статистики, которую можно наблюдать на инфографике. 

[1] По абсолютному количеству совершенных транзакций

[2] За 100% принято количество совершенных транзакций по пяти рассматриваемым категориям.

По материалам ПАО «МТС»

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