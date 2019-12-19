Красноярск до 14 января украсит праздничная подсветка

В Красноярске 20 декабря зажгут праздничную подсветку - ежедневно вместе с уличным освещением будут включаться все гирлянды города, сообщили в мэрии. Ими украшены сотни красноярских магистралей.

«Самые красивые свето-динамические режимы подсветки будут включаться на красноярских мостах: Коммунальном, Виноградовском и Николаевском. На Стрелке красноярцы увидят ежедневное свето-музыкальным шоу», - пояснили в администрации.

Отметим, что подсветка зданий также будет работать в новогоднем режиме. Огни не выключат вплоть до «Старого Нового года».

Напомним, в этом году власти подсветили башню КАТЭК на Стрелке. 20 этажей «раскрасили» более 900 светильников - подсветку на здании также включат 20 декабря.

Фото: А. Черных