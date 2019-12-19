19 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Богучанская ГЭС оказала помощь Кежемскому центру социального обслуживания в организации реабилитации инвалидов

Главная Общество
Красноярск
14:52 19 Декабря 2019
гэс, помощь, инвалиды, реабилитация, энергетика, предприятие
версия для печати Ico_print

В рамках Программы благотворительной деятельности ПАО «РусГидро» Богучанская ГЭС помогла Кежемскому районному Комплексному центру социального обслуживания населения оборудовать комнату социальной адаптации различных групп людей, нуждающихся в особом уходе. Все средства реабилитации приобретены по рекомендации врачей, уже  установлены и применяются для восстановления людей, переживших инсульт.

«Теперь сотрудники Центра смогут помогать людям восстанавливать основные навыки и координацию движений после тяжелой болезни», - отметила Директор КЦСОН Елена Буданова.

С применением специального оборудования в Центре будут проводиться реабилитационные мероприятия по восстановлению двигательных функций и адаптация людей после инсульта к повседневной жизни. Также специалисты центра, прошедшие дополнительное обучение, смогут проводить раннюю диагностику проблем со слухом и зрением у детей от 0 до 3 лет.

«Центр социального обслуживания населения открыл сегодня новое технологичное направление работы с людьми, которым очень сложно решить самые простые бытовые вопросы. Коллектив Богучанской ГЭС гордится тем, что в этом событии есть и наш вклад. Станция активно помогает городу и горожанам в самых разных сферах. Только в 2019 году при поддержке Богучанской ГЭС был построен пандус для школы №4, приобретен спортивный инвентарь для хоккеистов, биатлонистов и боксеров. Наши давние партнеры – Центр дополнительного образования – получили мобильный компьютерный класс, а Кежемская районная больница – современный анализатор крови. Мы верим, что общими усилиями сделаем жизнь в Кодинске здоровой, интересной и богатой красивыми событиями!» - поделилась представитель ПАО «Богучанская ГЭС» Антонина Шахматова.

Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании.  Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителям Октябрьского района отключат воду из-за ремонта бесхозной трубы

Жителям Октябрьского района отключат воду из-за ремонта бесхозной трубы

19 Декабря 2019 г.
Участок будут подключать к системе водоснабжения
Новости Красноярска: В Железногорске врачи спасли жизнь ребенку после ДТП

В Железногорске врачи спасли жизнь ребенку после ДТП

19 Декабря 2019 г.
Мальчику пришлось удалить часть кишечника
Новости Красноярска: Красноярским ветеринарам и работникам пищевой отрасли заплатят по 1 млн рублей за переезд на село

Красноярским ветеринарам и работникам пищевой отрасли заплатят по 1 млн рублей за переезд на село

19 Декабря 2019 г.
Подъемные будут выплачивать дважды в течение трех лет
Новости Красноярска: Прокуратура признала неэффективной работу по отлову бродячих собак в Красноярске

Прокуратура признала неэффективной работу по отлову бродячих собак в Красноярске

19 Декабря 2019 г.
Отлов бездомных животных осуществляется только по 4% заявок жителей
Новости Красноярска: В Красноярске протестировали качество туалетной бумаги и салфеток

В Красноярске протестировали качество туалетной бумаги и салфеток

19 Декабря 2019 г.
По маркировке из 12 образцов 11 не соответствуют ГОСТу
Новости Красноярска: Яндекс назвал самые популярные запросы красноярцев в 2019 году

Яндекс назвал самые популярные запросы красноярцев в 2019 году

19 Декабря 2019 г.
Больше всего горожан волновали пожары
Новости компаний
19/12
КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности
18/12
Жители Красноярска еще успевают приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!
13/12
Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране
13/12
«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске закроют разворот на ул. 9 Мая

В Красноярске закроют разворот на ул. 9 Мая

18 Декабря 2019 г.
Запрет будет действовать постоянно
Новости Красноярска: С 1 января в Красноярском крае увеличат минимальную заработную плату

С 1 января в Красноярском крае увеличат минимальную заработную плату

16 Декабря 2019 г.
Доходы станут больше на 7,5%
Новости Красноярска: Жителям края обещают новые премии и пособия

Жителям края обещают новые премии и пособия

17 Декабря 2019 г.
Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19