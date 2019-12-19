Богучанская ГЭС оказала помощь Кежемскому центру социального обслуживания в организации реабилитации инвалидов

В рамках Программы благотворительной деятельности ПАО «РусГидро» Богучанская ГЭС помогла Кежемскому районному Комплексному центру социального обслуживания населения оборудовать комнату социальной адаптации различных групп людей, нуждающихся в особом уходе. Все средства реабилитации приобретены по рекомендации врачей, уже установлены и применяются для восстановления людей, переживших инсульт.

«Теперь сотрудники Центра смогут помогать людям восстанавливать основные навыки и координацию движений после тяжелой болезни», - отметила Директор КЦСОН Елена Буданова.

С применением специального оборудования в Центре будут проводиться реабилитационные мероприятия по восстановлению двигательных функций и адаптация людей после инсульта к повседневной жизни. Также специалисты центра, прошедшие дополнительное обучение, смогут проводить раннюю диагностику проблем со слухом и зрением у детей от 0 до 3 лет.

«Центр социального обслуживания населения открыл сегодня новое технологичное направление работы с людьми, которым очень сложно решить самые простые бытовые вопросы. Коллектив Богучанской ГЭС гордится тем, что в этом событии есть и наш вклад. Станция активно помогает городу и горожанам в самых разных сферах. Только в 2019 году при поддержке Богучанской ГЭС был построен пандус для школы №4, приобретен спортивный инвентарь для хоккеистов, биатлонистов и боксеров. Наши давние партнеры – Центр дополнительного образования – получили мобильный компьютерный класс, а Кежемская районная больница – современный анализатор крови. Мы верим, что общими усилиями сделаем жизнь в Кодинске здоровой, интересной и богатой красивыми событиями!» - поделилась представитель ПАО «Богучанская ГЭС» Антонина Шахматова.

Стремясь быть социально ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.