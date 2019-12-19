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Жителям Октябрьского района отключат воду из-за ремонта бесхозной трубы

Главная Общество
Красноярск
13:14 19 Декабря 2019
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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В пятницу, 20 декабря, жители Октябрьского района снова останутся без холодной воды из-за ремонта бесхозного водопровода по ул. Кравченко. Трубу будут подключать к общей системе водоснабжения, рассказали в компании «КрасКом». 

Воду отключат с 9:00 до 19:00 по следующим адресам: 

  • Свободный, 73, 75а,75в;
  • Кравченко, 6, 8, 32,34, 36;
  • Годенко, 7;
  • Белорусская, 7, 9;
  • Киренского, 87б, 87/2.

Давление холодной воды понизят в следующих домах:

  • Киренского, 29, 33, 35, 41, 43, 45, 65, 67, 69, 71, 75;
  • Годенко,1, 3, 4, 6;
  • Серова, 8, 9, 10,12, 38;
  • Свободный,75б, 75ж;
  • Кравченко,2.

Напомним, из-за трубы на ул. Кравченко в прошедшие выходные произошла коммунальная авария. Как сообщали Sibnovosti.ru, старый водопровод лопнул, а вода затопила проезжую часть. 

По информации департамента горхозяйства Красноярска, всего в городе зафиксировано 400 участков бесхозных сетей. Большая их часть относится к водоснабжению и канализации - 167 объектов. 

Фото: «КрасКом»

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