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В Железногорске врачи спасли жизнь ребенку после ДТП

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Красноярск
12:44 19 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Хирурги Клинической больницы №51 ФМБА России провели срочную операцию двухлетнему ребенку, попавшему в ДТП. У мальчика были тяжелые травмы, врачам пришлось удалить ему часть кишечника, рассказали в медучреждении. 

«При поступлении ребенку был выставлен диагноз: закрытая травма живота с повреждением внутренних органов брюшной полости, внутрибрюшное кровотечение. Выполнено сложное полостное вмешательство на тонкой и толстой кишке в объеме расширенной правосторонней гемиколэктомии с восстановлением непрерывности кишечной трубки», - пояснили в КБ-51. 

Ребенка санавиацией доставили в Красноярск - сейчас мальчик лечится в хирургическом отделении больницы №20. Его состояние оценивается как удовлетворительное. 

По информации ГИБДД, авария произошла 11 декабря в Железногорске, юный пассажир находился на заднем сидении, его перевозили без специального кресла - это объясняет тяжесть полученных в ДТП травм. 

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