В Железногорске врачи спасли жизнь ребенку после ДТП

Хирурги Клинической больницы №51 ФМБА России провели срочную операцию двухлетнему ребенку, попавшему в ДТП. У мальчика были тяжелые травмы, врачам пришлось удалить ему часть кишечника, рассказали в медучреждении.

«При поступлении ребенку был выставлен диагноз: закрытая травма живота с повреждением внутренних органов брюшной полости, внутрибрюшное кровотечение. Выполнено сложное полостное вмешательство на тонкой и толстой кишке в объеме расширенной правосторонней гемиколэктомии с восстановлением непрерывности кишечной трубки», - пояснили в КБ-51.

Ребенка санавиацией доставили в Красноярск - сейчас мальчик лечится в хирургическом отделении больницы №20. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По информации ГИБДД, авария произошла 11 декабря в Железногорске, юный пассажир находился на заднем сидении, его перевозили без специального кресла - это объясняет тяжесть полученных в ДТП травм.