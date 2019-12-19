КрасКом встретит чемпионат России по фигурному катанию режимом повышенной готовности

В таком формате предприятие будет работать две недели с 24 декабря по 8 января, когда закончатся новогодние и рождественские праздники.

— Всемирная зимняя универсиада дала бесценный опыт, как правильно организовать работу ремонтных бригад во время спортивных соревнований такого высокого уровня, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — В режиме повышенной готовности начнем работать с 24 декабря, когда в Красноярск начнут приезжать участники Чемпионата России по фигурному катанию, и продолжим во всероссийские каникулы. На это время отменяем плановые ремонты сетей, связанные с отключением ресурсов. Для ликвидации возможных аварийных повреждений на водопроводно-канализационных, тепловых и электрических сетях увеличено количество аварийных бригад, которые оснащены необходимым оборудованием, материалами и специальной коммунальной техникой. Составлен график круглосуточного дежурства не только рабочего персонала, но и руководителей. Лично буду дежурным по городу в новогоднюю ночь

На предприятии будут приняты все меры для обеспечения штатного режима работы систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, которым в предновогодний день предстоит уделить особое внимание.

Напомним, что традиционно во второй половине дня 31 декабря, особенно, когда этот день – рабочий как в 2019 году, в несколько раз увеличивается потребление холодной и горячей воды. Это ведёт к многократному повышению нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Пиковое увеличение водопотребления и его резкое прекращение за пять минут до боя курантов требует постоянного изменения технологических режимов работы водозаборов и канализационных насосных станций, чтобы избежать гидравлических ударов и, как следствие, повреждений трубопроводов.

Дежурные в цехах «КрасКома» каждые четыре часа будут передавать в центральную диспетчерскую службу информацию о работе технологического оборудования, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации принять экстренные меры по восстановлению работы систем жизнеобеспечения города.

Как отметил мэр Красноярска Сергей Ерёмин на совещании по вопросам готовности города к новогодним праздникам:

«Наша галерея городских праздничных объектов пополняется и радует горожан. Важно, чтобы и в каникулы никакие ситуации не омрачили настроение красноярцев, поэтому все службы должны работать слаженно и оперативно».

Телефон диспетчерской службы: 211-39-63, всегда работает в режиме 24/7/365.

Фото: пресс-служба «КрасКом»

По материалам пресс-службы «КрасКома»