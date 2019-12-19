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Красноярским ветеринарам и работникам пищевой отрасли заплатят по 1 млн рублей за переезд на село

Главная Общество
Красноярск
10:00 19 Декабря 2019
красноярск, общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае утверждены поправки в закон о мерах господдержки для молодых специалистов, работающих в сельской местности. Теперь в список получателей подъемных включены ветеринары и работники пищевой промышленности. Наравне с сельхозработниками за переезд на село они будут получать по 1 млн рублей.

«С 2018 года «подъемные» на обустройство выплачиваются молодым специалистам и рабочим в два этапа: первая часть – в начале трудовой деятельности. Вторая – по истечении трех лет работы. Размер обеих частей составляет 500 тысяч рублей. За 15 лет такую господдержку предоставили почти двум тысячам человек, 117 из них уже получили вторую часть выплаты», - пояснил первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.

Отметим, что выплата полагается молодым специалистам до 35 лет и рабочим не старше 30 лет. Среди условий - высшее или среднее профессиональное образование. Трудоустроиться необходимо в течение трех лет с момента получения диплома, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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