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Прокуратура признала неэффективной работу по отлову бродячих собак в Красноярске

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Красноярск
09:35 19 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Работу городских властей в части организации отлова бродячих животных в Красноярске прокуратура признала неэффективной. В надзорном ведомстве сообщили, что в городе растет число пострадавших от укусов бездомных животных, увеличилось количество обращений жителей в правоохранительные органы.

При этом подрядчики, с которыми у городских властей заключено 11 контрактов на общую сумму 9,7 млн рублей, осуществляют отлов бездомных собак только по 4% заявок жителей. В остальных случаях в мэрию предоставляются отчеты об отсутствии по указанным адресам собак, либо об обнаружении ранее чипированных животных.

По данным краевой прокуратуры, в 2019 году подрядные организации отловили 1251 собаку. Из них четыре были переданы хозяевам, а остальные выпущены на свободу после вакцинации от бешенства, стерилизации или кастрации, чипирования. За этот год в Красноярске не усыпили ни одно животное. 

В прокуратуре предполагают, что это делается намеренно, так как за эвтаназию подрядчик получает значительно меньше денег, чем за отлов, чипирование и передержку.

«Согласно информации службы по ветеринарному надзору Красноярского края, на территории региона на 01.11.2019 зарегистрировано 43 случая заболевания животных бешенством. При этом вакцинация против бешенства формирует у собаки иммунитет только на год. Однако в Красноярске безнадзорные животные подвергаются иммунизации только один раз в жизни, поскольку ранее чипированные повторно не отлавливаются», - отметили в прокуратуре.

Прокуратура внесла на имя главы города представление об устранении нарушений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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