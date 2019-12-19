В Красноярске протестировали качество туалетной бумаги и салфеток

Эксперты красноярского ЦСМ протестировали качество туалетной бумаги и других предметов гигиены. Для проверки в магазинах города закупили 12 образцов. По итогам лабораторных исследований обнаружены образцы с повышенной токсичностью и содержанием свинца, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«У одного из образцов трехслойной ароматизированной туалетной бумаги торговой марки «Papia» с рисунком выявлен неустойчивый краситель. Худший образец – туалетная бумага торговой марки «К» местного производства, которая также не соответствует ГОСТ по показателю безопасности. Среди многослойной ароматизированной туалетной бумаги наивысший рейтинг у марки «Veiro» из Республики Коми», - пояснила ведущий эксперт «Красноярского ЦСМ» Виктория Петрова.

Один образец бумаги не соответствует нормам по показателю «индекс токсичности», а в двух образцах превышено содержание свинца. Это говорит о недостаточной очистке сырья, из которого изготавливали туалетную бумагу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В группе однослойной туалетной бумаги лучшей эксперты признали продукцию из Набережных Челнов. Небезопасными признаны образцы, произведенные в Красноярске на фабриках ООО «Енисей» и ООО «АстраТехКомплект». В группе многослойной неароматизированной туалетной бумаги с перфорацией лучшей стала бумага из Татарстана бренда «Familia plus».

Что касается салфеток, то самым безопасным стал образец торговой марки «Zeva», изготовленный в Австрии. В пяти имеются несоответствия по показателю «индекс токсичности», а в шести - завышен рН водной вытяжки.

Фото: ЦСМ