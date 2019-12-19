Яндекс назвал самые популярные запросы красноярцев в 2019 году

В уходящем году жителей Красноярского края больше всего интересовали пожары. Анализ запросов пользователей провели аналитики сервиса «Яндекс».

Так, ажиотаж среди жителей региона вызвал пожар на складе боеприпасов под Ачинском. Чуть меньше пользователи интересовались возгоранием на территории завода «Красмаш». На третьем месте по количеству запросов оказалось открытие комплекса «Дрокино Парк». В первой пятерке также отставка Татьяны Давыденко с поста председателя Счетной палаты Красноярского края и открытие Парка Универсиады, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Также аналитики «Яндекса» проанализировали запросы, касающиеся фильмов, сериалов и музыки. Чаще всего пользователи набирали в поисковике «Т-34» и «Джокер». Красноярцев интересовали сериалы «Игра престолов» и «Чернобыль». Среди песен пользователи чаще всего искали RASA «Пчеловод», Артур Пирожков «Зацепила» и «Алкоголичка».