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В Канске случайно спасли от гибели годовалого ребенка

Главная Общество
Красноярск
17:18 18 Декабря 2019
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Канске сотрудники полиции спасли троих детей, которые проживали в антисанитарии вместе со своими родителями. Годовалому мальчику требовалась срочная медицинская помощь - он едва не умер от отравления, сообщили в ГУ МВД по краю. 

В дом правоохранители попали случайно. Они проверяли информацию о краже в поселке, когда вышли на след подозреваемого. Тот находился у приятеля в Канске. Чтобы задержать предполагаемого вора, полицейские выехали по указанному адресу.

«В доме, где прошло задержание подозреваемого, в антисанитарных условиях проживала семья с тремя детьми. Как оказалось, мать – 23-летняя женщина была на работе, оставив присматривать за несовершеннолетними своего нетрезвого сожителя 28 лет», - пояснили в ведомстве. 

Годовалый мальчик лежал на диване без сознания с признаками отравления - его госпитализировали в больницу. Еще двоих детей - пятилетнего мальчика и четырехлетнюю девочку - забрали из семьи и поместили в центр временного содержания. Установлено, что ранее семья на учете в ОВД не состояла.

Проверку по данному факту проводят красноярские следователи. 

«Проводится проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - пояснили в Следкоме. 

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