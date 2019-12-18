Новогодние забавы: Красноярск за безопасный праздник

Новый год в Красноярске не обходится без салютов, хлопушек и бенгальских огней. В праздники многие горожане хотят создать свою новогоднюю атмосферу – они покупают пиротехнику и любуются запусками собственных фейерверков. Красноярские власти и МЧС накануне Нового года настойчиво предупреждают горожан о необходимости быть осторожными с любыми пиротехническими изделиями, будь то обычные петарды или красочные и дорогие фейерверки. Пиротехника — это не только зрелищное, но еще и опасное развлечение. Sibnovosti.ru рассказывают, как выбрать качественный салют и не угодить в больницу в самый разгар Нового года.

Покупать пиротехнические изделия «у дороги» нельзя, потому что такая торговля незаконна - даже использование безобидной хлопушки может закончиться плачевно. За фейерверками красноярцам советуют обращаться в специализированные и проверенные магазины. Стоит лично убедиться в качестве товара, а не верить на слово продавцам. Горожанам при покупке пиротехники рекомендуют ознакомиться с документами, которые подтверждают происхождение салютов.

По словам Родиона Тихоненко – начальника отделения надзорной деятельности по Центральному району – вся информация содержится на упаковке. Коробка должна быть целой, без вмятин и порезов. От этого зависит, сработает ли заряд, и насколько он будет безопасным. Нельзя игнорировать инструкцию (она должна быть на русском языке), срок годности, возрастные ограничения.

Перед Новым годом красноярские пожарные особое внимание уделяют именно проверкам. Для спасателей наступила самая «горячая» пора. В краевом центре на учете состоят 30 точек продаж пиротехники.

«Мы обращаем внимание на то, как осуществляется продажа салютов. В рамках рейдов выявляются некоторые замечания у предпринимателей, например, отсутствие противопожарных дверей с доводчиками или проблемы с сертификацией изделий. Для пиротехнических товаров важно соблюдение необходимых условий хранения, таких как влажность и температура. Все салюты должны быть закрыты в специальном помещении – изучить товар можно только под наблюдением продавца. В Красноярске около 30 точек продаж фейерверков. Мы проверили 25 магазинов. Помните - любой бытовой фейерверк с 1 по 3 класс может быть опасен», - отметил Родион Тихоненко.

Место для запуска

Запускать фейерверки можно только взрослым. Нельзя пренебрегать элементарными правилами безопасности, ведь обычный салют может привести к печальным последствиям.

Запуск любой пиротехники (петарды, ракеты, хлопушки или салюты) запрещен рядом с жилыми домами и в помещениях. Это также относится к балконам, лоджиям и крышам. Нельзя запускать фейерверки вблизи ЛЭП и деревьев. Площадка при этом должна быть ровной, без холмов и ям.

Иногда салюты не «стреляют» - в этом случае красноярцам рекомендуют оставить снаряд на месте. Подходить к нему самому или просить кого-то посмотреть на бракованный салют нельзя. Примерно через полчаса после запуска рекомендуется убрать фейерверк, если он так и не запустился.

Правила, по словам красноярских спасателей, элементарны, поэтому соблюдать их не так сложно.

«В новогодние праздники риск возникновения пожаров увеличивается. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать простые бытовые правила безопасности – не оставлять электроприборы без внимания, не увеличивать нагрузку на электросеть, в домах рекомендуется установить автономные пожарные извещатели, которые смогут предупредить людей о возникновении пожаров. Салюты нужно покупать в спецмагазинах, не допускать детей до пиротехники и внимательно читать инструкцию», - пояснил глава управления по ГО, ЧС и ПБ Красноярска Александр Нестеров.

Если что-то пошло не так

Благодаря своевременным проверкам в красноярских магазинах, в городе фиксируется все меньше случаев получения травм от новогодних салютов.

Медики еще раз обращают внимание на то, что перед запуском любой пиротехники необходимо прочитать инструкцию. Петарды и салюты ни в коем случае нельзя держать в руках при запуске – это может привести к серьезным травмам. Не стоит подносить бенгальский огонь к лицу и глазам.

Если запуск салютов все же привел к травмам, откладывать визит к врачу не рекомендуется. Медики осмотрят пациента и выпишут необходимое лечение. Специалисты уверены, что любую травму легче предотвратить, чем лечить. Именно поэтому стоит внимательно относиться к огненным забавам – нарушение правил безопасности легко может привести к больничной койке.