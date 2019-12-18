18 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске закроют разворот на ул. 9 Мая

Главная Общество
Красноярск
14:55 18 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярских водителей предупредили об изменениях на дорогах в микрорайоне Северный. С 19 декабря будет закрыт разворот на ул. 9 Мая в районе дома 2 Г, сообщили в городской администрации. 

Такое решение приняла рабочая группа, в которую вошли более 20 экспертов и представителей ГИБДД. 

«Данный запрет введен для исключения аварийных ситуаций, снижения количества ДТП и увеличения пропускной способности этого участка улицы», - пояснили в мэрии. 

Место для разворота с завтрашнего дня закроют бетонными блоками. Водители смогут совершить маневр на следующих перекрестках. 

Отмечается, что изменения будут действовать на постоянной основе. 

Фото: 2Gis

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ачинске запускают новогодние трамваи

В Ачинске запускают новогодние трамваи

18 Декабря 2019 г.
Они начнут курсировать с 24 декабря
Новости Красноярска: Северным оленям в Красноярском крае начнут выдавать «паспорта»

Северным оленям в Красноярском крае начнут выдавать «паспорта»

18 Декабря 2019 г.
Теперь животных необходимо чипировать
Новости Красноярска: РУСАЛ поддержит 63 социальных проекта в рамках конкурса «Помогать просто»

РУСАЛ поддержит 63 социальных проекта в рамках конкурса «Помогать просто»

18 Декабря 2019 г.
На реализацию компания направит более 2,8 млн рублей
Новости Красноярска: Минздрав опубликовал график работы красноярских поликлиник в праздники

Минздрав опубликовал график работы красноярских поликлиник в праздники

18 Декабря 2019 г.
Прием пациентов будет проводиться 3,6 и 8 января
Новости Красноярска: Красноярский край оказался на втором месте в стране по количеству аварий с «перевертышами»

Красноярский край оказался на втором месте в стране по количеству аварий с «перевертышами»

18 Декабря 2019 г.
Рейтинг составил автомобильный журнал
Новости Красноярска: В Красноярске долги за вывоз мусора начали взыскивать через суд

В Красноярске долги за вывоз мусора начали взыскивать через суд

18 Декабря 2019 г.
Первый штраф - 7,5 тысяч
Новости компаний
18/12
Жители Красноярска еще успевают приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!
13/12
Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране
13/12
«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Приставы опечатали филиал популярной службы доставки суши в Красноярске

Приставы опечатали филиал популярной службы доставки суши в Красноярске

16 Декабря 2019 г.
Такое решение принял суд
Новости Красноярска: С 1 января в Красноярском крае увеличат минимальную заработную плату

С 1 января в Красноярском крае увеличат минимальную заработную плату

16 Декабря 2019 г.
Доходы станут больше на 7,5%
Новости Красноярска: В Красноярске подвели итоги эксперимента с «Бионордом»

В Красноярске подвели итоги эксперимента с «Бионордом»

18 Декабря 2019 г.
Стало больше аварий
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19