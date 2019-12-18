В Красноярске закроют разворот на ул. 9 Мая

Красноярских водителей предупредили об изменениях на дорогах в микрорайоне Северный. С 19 декабря будет закрыт разворот на ул. 9 Мая в районе дома 2 Г, сообщили в городской администрации.

Такое решение приняла рабочая группа, в которую вошли более 20 экспертов и представителей ГИБДД.

«Данный запрет введен для исключения аварийных ситуаций, снижения количества ДТП и увеличения пропускной способности этого участка улицы», - пояснили в мэрии.

Место для разворота с завтрашнего дня закроют бетонными блоками. Водители смогут совершить маневр на следующих перекрестках.

Отмечается, что изменения будут действовать на постоянной основе.

Фото: 2Gis