18 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Северным оленям в Красноярском крае начнут выдавать «паспорта»

Главная Общество
Красноярск
13:30 18 Декабря 2019
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Депутаты краевого парламента предложили изменить условия поддержки домашнего северного оленеводства. Теперь субсидии на разведение животных будут выдаваться на новых условиях, рассказали в пресс-службе ЗС. 

Так, получить финансовую поддержку от государства можно будет на оленей, которые прошли процедуру идентификации и были поставлены на специализированный учет. Каждому животному с 2021 года начнут ставить чипы и выдавать «паспорта». Раньше же субсидии выдавались на то поголовье, которое было заявлено оленеводами. 

«Переход на современные методы учета домашних северных оленей позволит повысить эффективность использования бюджетных средств. Кроме того, использование информационных технологий в учете животных даст возможность проводить мониторинг их продуктивности в течение всей жизни, определять их принадлежность к собственнику, и в последующем существенно упрощать процедуру их учета с помощью специализированного оборудования (информационной системы «Меркурий»)», - рассказали в ЗС. 

Официальный учет домашних северных оленей ведется в других регионах России. К новому методу решил подключиться и Красноярский край. Это, по словам депутатов, поможет навести порядок в финансировании отрасли и понять, насколько эффективно работает оленеводческое хозяйство в регионе. 

 

Изменения в законопроект депутаты приняли сразу в двух чтениях. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: РУСАЛ поддержит 63 социальных проекта в рамках конкурса «Помогать просто»

РУСАЛ поддержит 63 социальных проекта в рамках конкурса «Помогать просто»

18 Декабря 2019 г.
На реализацию компания направит более 2,8 млн рублей
Новости Красноярска: Минздрав опубликовал график работы красноярских поликлиник в праздники

Минздрав опубликовал график работы красноярских поликлиник в праздники

18 Декабря 2019 г.
Прием пациентов будет проводиться 3,6 и 8 января
Новости Красноярска: Красноярский край оказался на втором месте в стране по количеству аварий с «перевертышами»

Красноярский край оказался на втором месте в стране по количеству аварий с «перевертышами»

18 Декабря 2019 г.
Рейтинг составил автомобильный журнал
Новости Красноярска: В Красноярске долги за вывоз мусора начали взыскивать через суд

В Красноярске долги за вывоз мусора начали взыскивать через суд

18 Декабря 2019 г.
Первый штраф - 7,5 тысяч
Новости Красноярска: Подрядчик прекратил отлов бродячих собак в Красноярске

Подрядчик прекратил отлов бродячих собак в Красноярске

18 Декабря 2019 г.
У компании «Бездомный пес» закончился контракт с городскими властями
Новости Красноярска: В Красноярске утвержден график работы автобусов в новогодние праздники

В Красноярске утвержден график работы автобусов в новогодние праздники

18 Декабря 2019 г.
В день открытие главной елки пустят дополнительные маршрутки
Новости компаний
18/12
Жители Красноярска еще успевают приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!
13/12
Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране
13/12
«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В красноярском аэропорту ужесточили правила парковки

В красноярском аэропорту ужесточили правила парковки

13 Декабря 2019 г.
За повторный въезд будут брать дополнительную плату
Новости Красноярска: В массовой аварии под Красноярском погиб водитель большегруза

В массовой аварии под Красноярском погиб водитель большегруза

16 Декабря 2019 г.
Еще два человека пострадали
Новости Красноярска: Жителям края обещают новые премии и пособия

Жителям края обещают новые премии и пособия

17 Декабря 2019 г.
Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19