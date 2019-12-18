Северным оленям в Красноярском крае начнут выдавать «паспорта»

Депутаты краевого парламента предложили изменить условия поддержки домашнего северного оленеводства. Теперь субсидии на разведение животных будут выдаваться на новых условиях, рассказали в пресс-службе ЗС.

Так, получить финансовую поддержку от государства можно будет на оленей, которые прошли процедуру идентификации и были поставлены на специализированный учет. Каждому животному с 2021 года начнут ставить чипы и выдавать «паспорта». Раньше же субсидии выдавались на то поголовье, которое было заявлено оленеводами.

«Переход на современные методы учета домашних северных оленей позволит повысить эффективность использования бюджетных средств. Кроме того, использование информационных технологий в учете животных даст возможность проводить мониторинг их продуктивности в течение всей жизни, определять их принадлежность к собственнику, и в последующем существенно упрощать процедуру их учета с помощью специализированного оборудования (информационной системы «Меркурий»)», - рассказали в ЗС.

Официальный учет домашних северных оленей ведется в других регионах России. К новому методу решил подключиться и Красноярский край. Это, по словам депутатов, поможет навести порядок в финансировании отрасли и понять, насколько эффективно работает оленеводческое хозяйство в регионе.

Изменения в законопроект депутаты приняли сразу в двух чтениях.