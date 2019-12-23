Застолье без аллергии. Как избежать пищевой аллергии в новогодние праздники

Предстоящие праздники порадуют всех нас не только фейерверками и подарками, но и изумительным новогодним застольем. Однако, наслаждаясь вкусной и разнообразной едой, не забывайте, что вас может подстерегать одна довольно серьезная неприятность – пищевая аллергия.

– Людмила Николаевна, а если человек уверен, что у него нет пищевой аллергии?

– Даже если у кого-то не бывает аллергических реакций на продукты, не стоит думать, что эта статья не для него. Напротив, люди, которые страдают аллергией на орехи, мёд и любую другую пищу, как правило, знают о своей проблеме. И их задача просто не потерять бдительность за праздничным столом. Дело в том, что нежелательные для них продукты могут встретиться в композициях: тортах, салатах и прочих сложных блюдах. Но в любом случае эти люди предупреждены, а значит – вооружены.

Гораздо хуже ситуация обстоит с теми, кто страдает какой-то аллергией, но продукты переносит хорошо. В этом случае нередко наблюдается так называемая перекрёстная пищевая аллергия.

– А какие-то примеры для наглядности можете привести?

– Конечно, вот самый простой пример. Если человек в мае-июне страдает пыльцевой аллергией, то у него может появиться реакция на косточковые фрукты: яблоки, груши, вишню, черешню, а также на мёд, орехи и реже – на сырую морковь. А когда аллергия даёт о себе знать в августе, во время цветения полыни, сорных трав и подсолнечника, следует исключить из рациона в любое время года вермуты, бальзамы, халву, семечки, манго.

И таких примеров можно привести великое множество. Даже при аллергии на постельных клещей может возникнуть реакция на креветки, при аллергии на латекс стоит ожидать перекрёстную аллергию на киви, бананы, дыни, ананасы и авокадо.

Условия, способствующие усилению всасывание аллергена в кровь и увеличивающие вероятность возникновения аллергической реакции: – стрессы – тяжёлые физические нагрузки – горячая ванна или душ – употребление алкоголя – приём аспирина.

– Людмила Николаевна, а могут ли проявиться симптомы пищевой аллергии у людей, которые никогда не были аллергозависимыми?

– Да, нередко бывают случаи, когда проявления аллергии обнаруживают у себя люди, не страдающие этим заболеванием вовсе. В данном случае есть смысл говорить о дозозависимом эффекте. Это означает, что есть ряд продуктов или их сочетаний, при употреблении которых выделяется большое количество гистамина. Организм с ним не справляется и выдает соответствующую реакцию. Таким сочетанием продуктов может стать красное вино и сыр (в большом количестве), а если к этому альянсу добавить ещё копчёности или консерванты, то отрицательный эффект только усиливается.

Красители, консерванты и соя, содержащиеся во многих продуктах, также могут быть опасными не только для истинных аллергиков, но и для вполне здоровых людей. Поэтому во время долгих праздничных застолий постарайтесь употреблять сомнительную пищу в небольшом количестве, чтобы не испортить себе и своим близким встречу нового 2020 года!

Аллергологический центр «Клиника Тисленко» беспокоится о вашем здоровье, поэтому наши врачи будут готовы прийти вам на помощь даже во время рождественских каникул. Мы будем работать в праздничные новогодние дни 3, 4, 6 и 8 января.

Фото: «Клиника Тисленко»

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