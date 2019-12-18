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Минздрав опубликовал график работы красноярских поликлиник в праздники

Главная Общество
Красноярск
11:16 18 Декабря 2019
общество, красноярск, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевое министерство здравоохранения опубликовало график работы поликлиник и медицинских учреждений в новогодние праздники. 

Так, все травмпункты, пункты скорой помощи и стационары в Красноярске будут работать круглосуточно. Поликлиники начнут принимать пациентов 3, 6 и 8 января с 8:00 до 16:00. Горожан просят заблаговременно записываться к специалистам. 

«Амбулаторный прием будет проводиться врачами: терапевтом участковым, хирургом, педиатром участковым, акушером-гинекологом (в женской консультации), стоматологом (в стоматологической поликлинике), стоматологом детским, а также организована работа процедурного и перевязочного кабинетов», - рассказали в ведомстве. 

Минздрав опубликовал список травмпунктов Красноярска. Они расположены по следующим адресам: 

  • улица Баумана, 20 «б», телефон 243-16-89;

  • улица Ленина, 150 корп. 1, телефон 221-03-62;

  • улица. Джамбульская, 19, телефон 224-29-92;

  • проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 48 «в», (детская регистратура 262-51-02, взрослая регистратура 262-01-55, первичный прием взрослых 262-02-55);

  • ЛОР-травмпункт для детей: улица Юшкова, 22а, телефон 247-80-28;

  • ЛОР-травпункт для взрослых: улица Инструментальная, 12, телефон 264-01-00;

  • Глазной травмпункт для взрослых и детей: улица Никитина, 1в, телефон 228-07-14.

В праздники будет работать телефон горячей линии «Право на здоровье» - 8-800-700-000-3.

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