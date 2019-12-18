В Красноярске долги за вывоз мусора начали взыскивать через суд

Левобережный региональный оператор по обращению с ТКО начал работу по взысканию долгов с мусорных «уклонистов». Судебные требования отправляются непосредственно к потребителям услуг: собственникам помещений многоквартирных домов и индивидуальных жилых строений и юридическим лицам.

Так, по решению суда, с семьи красноярцев из четырех человек за отказ оплачивать услугу по вывозу ТКО «Красноярской рециклинговой компании» будет взыскана задолженность в размере 7,5 тысяч рублей. Это сумма основного долга за 10 месяцев работы левобережного регионального оператора, пеня за несвоевременную оплату, оплата государственной пошлины и юридических услуг.

«Суммы в 7,5 тысяч рублей этой конкретной семье хватило бы на 2 года платежей за услугу по вывозу ТКО, но придется заплатить разово, включая пеню, пошлину и расходы на юруслуги, – комментирует Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». – При этом свои долги многие граждане сегодня пытаются оправдать тем, что договор они с нами лично не заключали, поэтому платить не будут. Хотим еще раз донести информацию, платить все равно придется, точно так же, как за свет, воду и отопление. И так же, как со всеми коммунальными услугами, мы вправе взыскать с должников деньги через суд, со всеми вытекающими последствиями. Это и наложение ареста на счета, и невозможность выехать за границу из-за долгов, и невозможность получать субсидии. С некоторыми гражданами, отказывающимися платить, мы год пытаемся договориться по-хорошему, но особого движения нам навстречу не видим, поэтому начата активная судебная работа».

Несмотря на долги граждан, левобережный региональный оператор свои обязанности по вывозу ТКО исполняет в полном объеме. Помимо непосредственно вывоза мусора, расставляет современные евро-контейнеры и мульды для ТКО, налаживает систему вывоза отхода даже в тех районах, где до реформы мусор не вывозился вовсе.

Региональный оператор обращается к населению с предложением оплатить долги и встретить Новый год без перспективы судебных разбирательств. Тем, кто добровольно заплатит основную сумму долга до 31 декабря этого года, «Красноярская рециклинговая компания» не станет начислять пеню, государственную пошлину и стоимость юридических услуг за период сформировавшейся задолженности.