Красноярский край оказался на втором месте в стране по количеству аварий с «перевертышами»

Красноярский край оказался в лидерах автомобильного антирейтинга. По итогам 2019 года в регионе произошло 325 аварий с опрокидыванием машин на крышу. По числу ДТП с «перевертышами» Красноярский край занимает вторую строчку в России. В этих авариях пострадали 400 человек, 53 человека погибли.

На первом месте антирейтинга оказался Краснодарский край, в котором произошло на 60 аварий с опрокидыванием авто больше.

Статистику подготовил журнал «Автоброкер», основываясь на данные ГИБДД за 2019 год, передает корреспондент Sibnovosti.ru.