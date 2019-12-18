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Красноярский край оказался на втором месте в стране по количеству аварий с «перевертышами»

Главная Общество
Красноярск
10:18 18 Декабря 2019
общество, рейтинг, регион
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский край оказался в лидерах автомобильного антирейтинга. По итогам 2019 года в регионе произошло 325 аварий с опрокидыванием машин на крышу. По числу ДТП с «перевертышами» Красноярский край занимает вторую строчку в России. В этих авариях пострадали 400 человек, 53 человека погибли.

На первом месте антирейтинга оказался Краснодарский край, в котором произошло на 60 аварий с опрокидыванием авто больше.

Статистику подготовил журнал «Автоброкер», основываясь на данные ГИБДД за 2019 год, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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