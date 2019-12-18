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Жители Красноярска еще успевают приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!

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Красноярск
09:05 18 Декабря 2019
жилье, строительство, недвижимость, квартиры
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На что вы обращаете внимание, когда выбираете квартиру для своей семьи? Просторная планировка,  безопасность, удобное расположение, детская площадка, подземный паркинг, торговые и спортивные центры рядом?

Все это готов вам предложить застройщик АО «Сибагропромстрой»!

В рамках акции «Счастливая семья» в ЖК «Слобода Весны» не упустите возможность приобрести квартиру со скидкой! В акции участвуют 2х комнатная (от 62 квадратов) и 3х комнатная (от 74 квадратов) квартиры по адресу ул. Алексеева 46.

ЖК "Слобода весны" - современное жилье с качественной получистовой отделкой,  которая оптимальна как по цене, так и по степени готовности. Вашей семье остается только поклеить обои и положить ламинат на свой вкус. Стоит отметить, что квартиры имеют необычные планировки, просторные коридоры, эркерные окна. Уже в 2020 году в Слободе Весны запланирована постройка нового детского сада.

А как бесплатно увеличить площадь квартиры? Получить кладовую в подарок! Теперь гардеробная будет действительно хранилищем для вашей одежды, а балкон может стать отличной релакс-зоной, спортивное снаряжение, инвентарь для отдыха, инструменты будут храниться в правильном месте!

Дома «Слобода Весны» 9-10 блок-секции построены по цельномонолитной технологии,  что дает возможность  перепланировки квартиры по вашему вкусу, а также повышает уровень сейсмостойкости и теплоизоляционных свойств.

Еще один приятный бонус для ваших детей: покупая  квартиру в рамках акции «Счастливая семья» вы получаете типовой эскиз-проект детской комнаты в ПОДАРОК!

Проживая в комплексе, вы сможете оказаться в центре города уже через 10 минут и никогда не опаздывать на деловые встречи! Спортивный центр рядом с домом позволит всегда оставаться в форме и приведет к спортивным победам!

* Акция действует при покупке квартиры для семьи с детьми, при предъявлении свидетельства о рождении ребенка. Сроки акции: с 1.10.19 до 31.12.19

Подробности: 7(391)200-200-5, ул. Авиаторов, 19.

Фото: АО «Сибагропромстрой»
На правах рекламы

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