Жители Красноярска еще успевают приобрести квартиру на Взлетке по выгодным условиям!

На что вы обращаете внимание, когда выбираете квартиру для своей семьи? Просторная планировка, безопасность, удобное расположение, детская площадка, подземный паркинг, торговые и спортивные центры рядом?

Все это готов вам предложить застройщик АО «Сибагропромстрой»!

В рамках акции «Счастливая семья» в ЖК «Слобода Весны» не упустите возможность приобрести квартиру со скидкой! В акции участвуют 2х комнатная (от 62 квадратов) и 3х комнатная (от 74 квадратов) квартиры по адресу ул. Алексеева 46.

ЖК "Слобода весны" - современное жилье с качественной получистовой отделкой, которая оптимальна как по цене, так и по степени готовности. Вашей семье остается только поклеить обои и положить ламинат на свой вкус. Стоит отметить, что квартиры имеют необычные планировки, просторные коридоры, эркерные окна. Уже в 2020 году в Слободе Весны запланирована постройка нового детского сада.

А как бесплатно увеличить площадь квартиры? Получить кладовую в подарок! Теперь гардеробная будет действительно хранилищем для вашей одежды, а балкон может стать отличной релакс-зоной, спортивное снаряжение, инвентарь для отдыха, инструменты будут храниться в правильном месте!

Дома «Слобода Весны» 9-10 блок-секции построены по цельномонолитной технологии, что дает возможность перепланировки квартиры по вашему вкусу, а также повышает уровень сейсмостойкости и теплоизоляционных свойств.

Еще один приятный бонус для ваших детей: покупая квартиру в рамках акции «Счастливая семья» вы получаете типовой эскиз-проект детской комнаты в ПОДАРОК!

Проживая в комплексе, вы сможете оказаться в центре города уже через 10 минут и никогда не опаздывать на деловые встречи! Спортивный центр рядом с домом позволит всегда оставаться в форме и приведет к спортивным победам!

* Акция действует при покупке квартиры для семьи с детьми, при предъявлении свидетельства о рождении ребенка. Сроки акции: с 1.10.19 до 31.12.19

Подробности: 7(391)200-200-5, ул. Авиаторов, 19.

Фото: АО «Сибагропромстрой»

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