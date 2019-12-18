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Подрядчик прекратил отлов бродячих собак в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
09:45 18 Декабря 2019
общество, красноярск, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Компания «Бездомный пес» прекратила работу по отлову бродячих собак в городе. В организации заявили, что у них истекает контракт с городскими властями, поэтому выезжать по заявкам жителей они больше не будут.

В мэрии, в свою очередь, сообщили, что договор с подрядчиком заканчивается 25 декабря. По условиям, фирма должна ловить бродячих животных и на 10 дней помещать их на передержку. Так как эти сроки не укладываются в действующий контракт, бизнесмены решили прекратить его исполнение досрочно. Горадминистрацию такая позиция не устраивает, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В мэрии отметили, что нового подрядчика по отлову бездомных собак выберут в конце января.

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