Подрядчик прекратил отлов бродячих собак в Красноярске

Компания «Бездомный пес» прекратила работу по отлову бродячих собак в городе. В организации заявили, что у них истекает контракт с городскими властями, поэтому выезжать по заявкам жителей они больше не будут.

В мэрии, в свою очередь, сообщили, что договор с подрядчиком заканчивается 25 декабря. По условиям, фирма должна ловить бродячих животных и на 10 дней помещать их на передержку. Так как эти сроки не укладываются в действующий контракт, бизнесмены решили прекратить его исполнение досрочно. Горадминистрацию такая позиция не устраивает, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В мэрии отметили, что нового подрядчика по отлову бездомных собак выберут в конце января.