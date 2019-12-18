В Красноярске утвержден график работы автобусов в новогодние праздники

Городская администрация утвердила график работы общественного транспорта в день открытия главной елки Красноярска, новогоднюю ночь и Рождество.

В среду, 25 декабря, состоится праздник с фейерверком на острове Татышев – через Октябрьский мост пустят дополнительные автобусы.

В новогоднюю ночь общественный транспорт также будет работать. Власти обещают, что автобусы 14-ти маршрутов будут ходить с интервалом в полчаса. Последний рейс с острова Татышев стоит в расписании в 3:30 утра.

Отметим, что в новогоднюю ночь на острове до 4:00 будет работать каток. В рождественскую ночь с 6 на 7 января традиционно будут курсировать бесплатные автобусы от храма Рождества Христова на ул. Щорса и Святоуспенского мужского монастыря в поселке Удачный.