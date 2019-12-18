В Красноярске открылся крупнейший многофункциональный центр

Самое большое подразделение многофункционального центра в Красноярске открылось в Свердловском районе. Учреждение находится на ул. Карамзина, 25 в микрорайоне Пашенный. Краевые власти обещают, что в новом МФЦ будет самое быстрое обслуживание в городе.

«Посетители могут обратиться абсолютно в любое окно, потому что на новой площадке мы внедряем принцип «универсализации документоведов». Как правило, сотрудники МФЦ специализируются на той или иной теме обращения граждан. Здесь же, на Свердловской, эксперты обучены обрабатывать запросы по всем 278 видам услуг. Оперативность в обслуживании и доступность подразделений особенно актуальны для развивающихся микрорайонов», - отметил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.

Сотрудники МФЦ Свердловского района готовы обслуживать до 900 человек ежедневно. В организации работают 54 окна приема-выдачи документов, два из них - для представителей малого и среднего бизнеса, передает корреспондент Sibnovosti.ru.