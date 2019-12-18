В Красноярске подвели итоги эксперимента с «Бионордом»

Городские власти объявили результаты эксперимента, в ходе которого сравнивали эффективность современного реагента «Бионорд» и традиционной песчано-соляной смеси. Почти месяц четыре магистрали города подсыпали песком и солью - это пр. Свободный, улицы Киренского, Игарская и Белинского.

В мэрии отметили, что количество аварий на этих магистралях в период эксперимента увеличилось, а снегоуборочным машинам приходилось выезжать на участки чаще.

«На ул. Киренского увеличилось количество ДТП, причиной которых стали низкие сцепные качества дороги. Также после обработки песчано-солевой смесью на обочинах наблюдалось наличие песка, который весной нужно убирать. В связи с этим было принято решение вернуться к применению противогололедного материала «Бионорд», потому что безопасность дорожного движения превыше всего», – отметила специалист МКУ УДИБ Олеся Кочерова.

Напомним, мэрия решилась на эксперимент после того, как недовольные «Бионордом» горожане создали петицию за его отмену. Красноярцы жаловались на испорченную обувь и грязные машины, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.