Красноярскому краю поручили избавиться от бесхозных дамб

Полпред президента России в СФО Сергей Меняйло поручил властям сибирских регионов разобраться с бесхозными дамбами. Таких объектов насчитывается около 179. Решить проблему можно двумя способами - найти владельцев для гидротехнических сооружений или ликвидировать их. Все объекты при этом необходимо обследовать - они должны соответствовать требованиям безопасности.

«Бесхозных гидротехнических сооружений быть не должно, у каждого должен быть хозяин, который несет ответственность за его эксплуатацию», - пояснил Меняйло.

На пресс-конференции полпред рассказал журналистам, что трагедия с гибелью людей в Красноярском крае произошла из-за халатности. Ответственные за дамбу лица «нарушили все, что можно было нарушить», цитирует Меняйло РИА «Новости».

Напомним, прорыв дамб золотопромышленного предприятия «Сисим» на реке Сейба в Курагинском районе произошел 19 октября. Погибли 17 человек, трое до сих пор числятся пропавшими без вести.