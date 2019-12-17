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Красноярскому краю поручили избавиться от бесхозных дамб

Главная Общество
Красноярск
17:15 17 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Полпред президента России в СФО Сергей Меняйло поручил властям сибирских регионов разобраться с бесхозными дамбами. Таких объектов насчитывается около 179. Решить проблему можно двумя способами - найти владельцев для гидротехнических сооружений или ликвидировать их. Все объекты при этом необходимо обследовать - они должны соответствовать требованиям безопасности. 

«Бесхозных гидротехнических сооружений быть не должно, у каждого должен быть хозяин, который несет ответственность за его эксплуатацию», - пояснил Меняйло. 

На пресс-конференции полпред рассказал журналистам, что трагедия с гибелью людей в Красноярском крае произошла из-за халатности. Ответственные за дамбу лица «нарушили все, что можно было нарушить», цитирует Меняйло РИА «Новости». 

Напомним, прорыв дамб золотопромышленного предприятия «Сисим» на реке Сейба в Курагинском районе произошел 19 октября. Погибли 17 человек, трое до сих пор числятся пропавшими без вести.

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