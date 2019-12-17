Жителям края обещают новые премии и пособия

В краевом правительстве анонсировали новые меры господдержки для многодетных семей, учителей и народных дружинников. Изменения вступят в силу с января 2020 года.

Теперь педагогам будут доплачивать за подготовку школьников к олимпиадам - единовременную выплату в размере 29 тысяч рублей получат учителя, которые работали с победителями интеллектуальных и творческих конкурсов. Кроме того, в крае предусмотрены премии педагогам за подготовку победителей и призеров всероссийских олимпиад.

С января в регионе будет проводиться конкурс для народных дружинников, предусмотрено несколько номинаций: «Лучший дружинник Красноярска», «Лучший дружинник городов Красноярского края» и «Лучший дружинник Красноярского края». Главный приз будет денежным.

«Еще одним постановлением правительства закреплено право дружинников и членов их семей на выплаты единовременных пособий в случае получения ранений или гибели во время любых мероприятий по охране общественного порядка», - пояснили в краевой администрации.

Министерство социальной политики также подготовило ряд изменений, которые коснутся ежемесячных выплат за третьего ребенка.

«Ранее одним из условий получения такой выплаты был размер среднедушевого дохода семьи, не превышающий величины одного прожиточного минимума. Данный порог участия изменяется до величины двух прожиточных минимумов», - пояснили в министерстве.

Отметим, что деньги на эти цели будут выделены из краевого бюджета.