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Жители края стали реже болеть гриппом и ОРВИ

Главная Общество
Красноярск
15:20 17 Декабря 2019
общество, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жители Красноярского края стали реже болеть гриппом. За период с 9 по 15 декабря вирусы подхватили 9,9 тысячи человек - это меньше, чем в начале декабря. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор. 

В Красноярске ситуация тоже улучшилась - ОРВИ заболели 5901 человек. Эпидемический порог на 19,8% ниже критического уровня. Чаще всего болеют дети в возрасте до шести лет. 

«Заболеваемость вызвана вирусами не гриппозной этиологии: вирусами респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусами, вирусами парагриппа и другими», - рассказали в ведомстве. 

Напомним, что в Красноярском крае завершается прививочная кампания. Вакцины в этом сезоне поставили 1,2 млн человек - это 46,4 % населения края.

«Прививку необходимо сделать заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости, который, согласно прогнозам, ожидается в январе 2020 года. Защитный эффект после вакцинации наступает через 14 дней и сохраняется до 12 месяцев», - пояснили в Роспотребнадзоре. 

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