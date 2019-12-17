Жители края стали реже болеть гриппом и ОРВИ

Жители Красноярского края стали реже болеть гриппом. За период с 9 по 15 декабря вирусы подхватили 9,9 тысячи человек - это меньше, чем в начале декабря. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор.

В Красноярске ситуация тоже улучшилась - ОРВИ заболели 5901 человек. Эпидемический порог на 19,8% ниже критического уровня. Чаще всего болеют дети в возрасте до шести лет.

«Заболеваемость вызвана вирусами не гриппозной этиологии: вирусами респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусами, вирусами парагриппа и другими», - рассказали в ведомстве.

Напомним, что в Красноярском крае завершается прививочная кампания. Вакцины в этом сезоне поставили 1,2 млн человек - это 46,4 % населения края.