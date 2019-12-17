17 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Студенты СФУ создали виртуальный тур по цифровой подстанции «МРСК Сибири»

Главная Общество
Красноярск
13:52 17 Декабря 2019
сфу, студенты, энергетика, технологии, вуз
версия для печати Ico_print

Студенты Сибирского федерального университета совместно с «МРСК Сибири» создали виртуальный тур по цифровой подстанции 110/10 кВ имени М. П. Сморгунова. Благодаря технологиям VR любой желающий может побывать на территории подстанции и узнать, как обеспечивается качественное и бесперебойное электроснабжение.

Виртуальная экскурсия существует в двух вариантах: приложение для очков виртуальной реальности и веб-версия для интернет-браузеров. Подбором справочного материала и структурированием содержательной части тура занимались студенты и преподаватели Политехнического института. Технической разработкой виртуального тура занимались студенты Гуманитарного института СФУ, работающие в Лаборатории Digital Humanities: Николай Солопеко, Артур Глушко и Анна Денисова. На подготовку проекта ушло 2 месяца.

Как отмечает руководитель Научно-образовательного центра молодых учёных СФУ и куратор проекта Наталья Бахова, подстанция имени М. П. Сморгунова была выбрана не случайно. Эта подстанция — первая в Сибири (и одна из первых в России) построенная с применением технологии «Цифровая подстанция», где всей работой управляет электроника без участия человека.

«У виртуальной экскурсии есть несколько целевых групп. Во-первых, простые горожане теперь могут „прогуляться“ по виртуальной подстанции и на бытовом уровне понять, как устроена современная цифровая подстанция, как электричество распределяется и доходит до наших домашних розеток. Во-вторых, абитуриенты, для которых эта экскурсия — своего рода профориентация, возможность сделать осознанный выбор своей будущей профессии. И, в-третьих, это студенты Политехнического института, будущие специалисты в области электроэнергетики. Свободно пройти на территорию подстанции невозможно, это режимный объект. Виртуальная экскурсия — это удобный способ увидеть, как устроена электрическая подстанция нового поколения», — рассказала она.

Для разработки виртуального тура по подстанции МРСК Сибири были организованы несколько выездов на объект. Сначала были осмотрены локации и отсняты черновые варианты точек размещения панорам. На основе собранной информации планировалась система переходов между локациями, а также разрабатывались тексты для поясняющих надписей. Затем были получены необходимые фотографии для каждой из точек тура. В дальнейшем фотографии каждой из панорам были объединены в одно эквидистантное изображение.

Директор Политехнического института Михаил Первухин: «Виртуальный тур по цифровой подстанции — прекрасный пример междисциплинарного сотрудничества Политехнического и Гуманитарного институтов. Со своей стороны мы участвовали на этапе подбора контента, взаимодействовали с сотрудниками подстанции. В итоге получился очень хороший продукт, обладающий образовательным потенциалом, который может быть использован в учебном процессе».

«Панорамы загружались в игровой мультиплатформенный движок Unity, где с помощью плагина Virtual Tour Network сшивались в целостный тур. Если упрощённо, то в движке изображение панорамы проецируется на внутренние стороны куба, в который помещена камера пользователя, тем самым создаётся ощущение объёмности наблюдаемого. Сам процесс по сути своей не слишком сложен, однако различные правки и небольшие настройки каждой из точек обзора происходят уже не через Virtual Tour Network, а в самом коде, на котором этот плагин работает, так что большую часть времени отнимает именно „полировка“ итогового проекта», — рассказал автор виртуального тура, разработчик приложения для VR-очков Николай Солопеко.

Также была разработана веб-версия виртуального тура. Разработчики попытались создать максимально удобный пользовательский интерфейс, чтобы пользователю было комфортно находиться в виртуальном туре.

Любой желающий может ознакомиться с подстанцией «МРСК Сибири».

Фото с сайта СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Проезд в красноярских трамваях и автобусах все-таки подорожает

Проезд в красноярских трамваях и автобусах все-таки подорожает

17 Декабря 2019 г.
Изменения могут вступить в силу с нового года
Новости Красноярска: Красноярскому краю добавили миграционной привлекательности

Красноярскому краю добавили миграционной привлекательности

17 Декабря 2019 г.
Переселенцам предлагают дополнительную финансовую поддержку
Новости Красноярска: РУСАЛ в Красноярске благоустраивает дворы и устанавливает детские городки

РУСАЛ в Красноярске благоустраивает дворы и устанавливает детские городки

17 Декабря 2019 г.
На благоустройство РУСАЛ в 2019 году направил 13,5 млн рублей
Новости Красноярска: Жители Академогородка собирают деньги на ремонт аварийной лестницы

Жители Академогородка собирают деньги на ремонт аварийной лестницы

17 Декабря 2019 г.
Сооружением ежедневно пользуются сотни людей
Новости Красноярска: Три автобусных маршрута попали на «доску позора» в Красноярске

Три автобусных маршрута попали на «доску позора» в Красноярске

17 Декабря 2019 г.
В рейтинге есть и положительные перевозчики
Новости Красноярска: В Ачинске одну из главных улиц сделают четырехполосной

В Ачинске одну из главных улиц сделают четырехполосной

17 Декабря 2019 г.
Затраты - более 600 млн рублей
Новости компаний
13/12
Приложение Альфа-Банка признано лучшим в стране
13/12
«Королевство Медведей» покорит сердца красноярцев
09/12
Безвредные советы: чтобы дети не терялись
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В красноярском зоопарке назвали причину гибели взрослого жирафа

В красноярском зоопарке назвали причину гибели взрослого жирафа

12 Декабря 2019 г.
Умер самец
Новости Красноярска: Красноярская команда выиграла Высшую лигу КВН

Красноярская команда выиграла Высшую лигу КВН

15 Декабря 2019 г.
Второй год подряд главный приз - у сибиряков
Новости Красноярска: С 1 января в Красноярском крае увеличат минимальную заработную плату

С 1 января в Красноярском крае увеличат минимальную заработную плату

16 Декабря 2019 г.
Доходы станут больше на 7,5%
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19