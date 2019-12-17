Студенты СФУ создали виртуальный тур по цифровой подстанции «МРСК Сибири»

Студенты Сибирского федерального университета совместно с «МРСК Сибири» создали виртуальный тур по цифровой подстанции 110/10 кВ имени М. П. Сморгунова. Благодаря технологиям VR любой желающий может побывать на территории подстанции и узнать, как обеспечивается качественное и бесперебойное электроснабжение.

Виртуальная экскурсия существует в двух вариантах: приложение для очков виртуальной реальности и веб-версия для интернет-браузеров. Подбором справочного материала и структурированием содержательной части тура занимались студенты и преподаватели Политехнического института. Технической разработкой виртуального тура занимались студенты Гуманитарного института СФУ, работающие в Лаборатории Digital Humanities: Николай Солопеко, Артур Глушко и Анна Денисова. На подготовку проекта ушло 2 месяца.

Как отмечает руководитель Научно-образовательного центра молодых учёных СФУ и куратор проекта Наталья Бахова, подстанция имени М. П. Сморгунова была выбрана не случайно. Эта подстанция — первая в Сибири (и одна из первых в России) построенная с применением технологии «Цифровая подстанция», где всей работой управляет электроника без участия человека. «У виртуальной экскурсии есть несколько целевых групп. Во-первых, простые горожане теперь могут „прогуляться“ по виртуальной подстанции и на бытовом уровне понять, как устроена современная цифровая подстанция, как электричество распределяется и доходит до наших домашних розеток. Во-вторых, абитуриенты, для которых эта экскурсия — своего рода профориентация, возможность сделать осознанный выбор своей будущей профессии. И, в-третьих, это студенты Политехнического института, будущие специалисты в области электроэнергетики. Свободно пройти на территорию подстанции невозможно, это режимный объект. Виртуальная экскурсия — это удобный способ увидеть, как устроена электрическая подстанция нового поколения», — рассказала она.

Для разработки виртуального тура по подстанции МРСК Сибири были организованы несколько выездов на объект. Сначала были осмотрены локации и отсняты черновые варианты точек размещения панорам. На основе собранной информации планировалась система переходов между локациями, а также разрабатывались тексты для поясняющих надписей. Затем были получены необходимые фотографии для каждой из точек тура. В дальнейшем фотографии каждой из панорам были объединены в одно эквидистантное изображение.

Директор Политехнического института Михаил Первухин: «Виртуальный тур по цифровой подстанции — прекрасный пример междисциплинарного сотрудничества Политехнического и Гуманитарного институтов. Со своей стороны мы участвовали на этапе подбора контента, взаимодействовали с сотрудниками подстанции. В итоге получился очень хороший продукт, обладающий образовательным потенциалом, который может быть использован в учебном процессе».

«Панорамы загружались в игровой мультиплатформенный движок Unity, где с помощью плагина Virtual Tour Network сшивались в целостный тур. Если упрощённо, то в движке изображение панорамы проецируется на внутренние стороны куба, в который помещена камера пользователя, тем самым создаётся ощущение объёмности наблюдаемого. Сам процесс по сути своей не слишком сложен, однако различные правки и небольшие настройки каждой из точек обзора происходят уже не через Virtual Tour Network, а в самом коде, на котором этот плагин работает, так что большую часть времени отнимает именно „полировка“ итогового проекта», — рассказал автор виртуального тура, разработчик приложения для VR-очков Николай Солопеко.

Также была разработана веб-версия виртуального тура. Разработчики попытались создать максимально удобный пользовательский интерфейс, чтобы пользователю было комфортно находиться в виртуальном туре.

Любой желающий может ознакомиться с подстанцией «МРСК Сибири».

Фото с сайта СФУ

По материалам пресс-службы СФУ