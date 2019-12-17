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Проезд в красноярских трамваях и троллейбусах все-таки подорожает

Главная Общество
Красноярск
13:06 17 Декабря 2019
общество, красноярск, стоимость
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Министерство тарифной политики в Красноярском крае рассматривает возможность повышения стоимости проезда в электротранспорте - изменения могут коснуться поездок на трамваях и троллейбусах. Предполагается, что цена увеличится на три рубля - с 19-ти до 22-х рублей. 

Как сообщает портал Дела.ру, решение о росте тарифов вступит в силу не раньше января 2020 года. В последний раз стоимость проезда в электротранспорте Красноярска повышали в 2016-м году. 

Как ранее писали Sibnovosti.ru, изначально планировалось увеличить цену сразу на 6-7 рублей - до 25-26 рублей за одну поездку в трамваях и троллейбусах.

В мэрии тогда отмечали, что популярность электротранспорта возросла на 8% из-за повышения стоимости проезда в красноярских автобусах. Тем не менее, выручка все равно не покрывает расходы транспортных предприятий. 

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