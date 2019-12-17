Проезд в красноярских трамваях и автобусах все-таки подорожает

Министерство тарифной политики в Красноярском крае рассматривает возможность повышения стоимости проезда в электротранспорте - изменения могут коснуться поездок на трамваях и троллейбусах. Предполагается, что цена увеличится на три рубля - с 19-ти до 22-х рублей.

Как сообщают СМИ, решение о росте тарифов вступит в силу не раньше января 2020 года. В последний раз стоимость проезда в электротранспорте Красноярска повышали в 2016-м году.

Как ранее писали Sibnovosti.ru, изначально планировалось увеличить цену сразу на 6-7 рублей - до 25-26 рублей за одну поездку в трамваях и троллейбусах.

В мэрии тогда отмечали, что популярность электротранспорта возросла на 8% из-за повышения стоимости проезда в красноярских автобусах. Тем не менее, выручка все равно не покрывает расходы транспортных предприятий.