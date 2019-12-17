Красноярскому краю добавили миграционной привлекательности

Депутаты краевого парламента во втором чтении согласовали поправки в региональный закон о социальной поддержке людей, которые добровольно переезжают в Красноярский край, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Финансовую помощь будут оказывать семьям соотечественников, которые переехали в край из других государств.

«Законопроектом предлагается перечень мер социальной поддержки дополнить единовременной денежной выплатой на несовершеннолетних детей — членов семьи участника государственной программы, переселившихся в Красноярский край после 01.01.2019 года», - говорится в сообщении.

Детям будут выплачивать сумму, равную двукратной величине прожиточного минимума. По мнению народных избранников, такие меры повысят миграционную привлекательность региона и позволят людям легче адаптироваться на новом месте.