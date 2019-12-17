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РУСАЛ в Красноярске благоустраивает дворы и устанавливает детские городки

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Красноярск
11:20 17 Декабря 2019
благоустройство, город, предприятие
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Ярким праздником «День дружного двора»,  объединившим  жителей  четырех многоквартирных домов  на улице Воронова  в Советском районе, состоялось открытие нового детского городка. Установкой комплекса для  развлечения детей завершена реконструкция дворовой территории, которая выполнялась в рамках подписанного соглашения в этом году между компанией РУСАЛ и администрацией Советского района. В общей сложности на благоустройство дворовых территорий РУСАЛ  в 2019 году направил 13, 5 млн рублей. 

В этом году Красноярский алюминиевый завод впервые поддержал реализацию федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». По договоренности с администрацией Советского района были выбраны три общественных пространства, которым требовалась реконструкция. В пилотный проект вошли  2 двора, объединяющих многоквартирные дома, и сквер Космонавтов. Основные строительные  работы проводились в теплое время года: летом и осенью. Во дворах капитально отремонтированы дороги, уложены тротуары, установлены ограждения, урны и скамейки.  Для каждой территории был изготовлен и смонтирован по специальному заказу РУСАЛа современный  детский городок. Комплексы оснащены горками, каруселями и качелями. На днях монтаж оборудования детских комплексов завершен. В честь открытия детского городка во дворе по улице Воронова РУСАЛ организовал праздник «День дружного двора». Игры, призы, частушки и танцы завершились дружным чаепитием. Для угощения взрослых и детей был приготовлен пятиметровый брусничный пирог.

РУСАЛ в Красноярске благоустраивает дворы и устанавливает детские городки

«Мы предложили жителям двора новую традицию – активно, дружно и сообща проводить время. Чаще встречаться и больше общаться. Устраивать интересные мероприятия и  вместе пить чай и угощаться вкусными пирогами. Условия для добрососедского времяпровождения теперь во дворе созданы. И мы видим, что красноярцы поддержали нас. Более 300 человек пришли на праздник, - сказал на открытии детского городка Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ и депутат Горсовета Красноярска. - Этот двор  - пилотный проект.  Для его благоустройства направлено 9 млн рублей, из которых около 1 млн собрали сами жители, 8 млн инвестировал РУСАЛ. Администрация района помогла объединить ресурсы. В следующем году мы продолжим программу благоустройства дворовых территорий в Советском районе».

РУСАЛ в Красноярске благоустраивает дворы и устанавливает детские городки

 «Дворы, которые были отремонтированы в этом году, несколько лет пытались заявиться для участия в федеральной программе, но не могли попасть в силу объективных причин. Я благодарен компании РУСАЛ за то, что поддержала людей в желании сделать свой город и район лучше. Весной под каждым детским городком будет смонтировано специальное безопасное покрытие. А летом в рамках традиционной совместной с РУСАЛом экологической акции «Сиреневый день» планируем украсить территорию саженцами сирени, а также другими деревьями», - сообщил Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района.

Фото: пресс- служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс- службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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