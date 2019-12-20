Жилой дом «Латте» на пересечении улиц Шумяцкого и 9 мая построят по эскроу-счетам

Группа компаний «СТМ» и уполномоченный в сфере жилищного строительства Банк ДОМ.РФ договорились о проектном финансировании жилого дома «Латте» в микрорайоне Северный в Красноярске.

Строительная компания ГК «СТМ» и Банк ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Это значит, что жилой дом «Латте» в микрорайоне Северный в Красноярске будет возводиться при участии и поддержке опорного банка в отрасли - Банка ДОМ.РФ, а покупатели будут приобретать квартиры в новом доме по договорам эскроу.

Проектное финансирование банка – это, прежде всего, гарантия сдачи дома в эксплуатацию точно в срок. Согласно поправкам в Федеральный закон № 214, вступившим в силу в июле этого года, дольщики будут перечислять средства за квадратные метры не застройщику, а в банк, на эскроу-счета. А застройщик для финансирования строительства будет использовать кредитные средства банка. ГК "СТМ" намерена ввести дом в эксплуатацию в 3 квартале 2021 года.

«Латте» - отличный выбор для тех, кто планирует самостоятельную и семейную жизнь в темпе большого города. В доме представлены как функциональные студии в европейском стиле, так и классические современные квартиры. Особенность дома – отделка «White room». Это идеально ровные стены и полотки, пол. Современные удобства удачно сочетаются с развитой инфраструктурой микрорайона.

Застройщик проекта — ООО СЗ «КЗП» (входит в Группу компаний «СТМ»).

Проектная декларация на www.латтедом.рф

Группа компаний "СТМ" основана в 2007 году. Наша история – это 12 лет безупречной репутации, надежности, выдержки, верности слову и точности в принятии решений. Результат нашей работы - участие в реализации важнейших инфраструктурных проектов регионального и федерального уровня, 20 многоэтажных жилых домов, 10 промышленных объектов, 8 социально-значимых объектов.

Компания была задействована в строительстве ответственного участка нового терминала Международного аэропорта "Красноярск", в преддверии Универсиады построила трассы слалома и слоупстайла для Академии зимних видов спорта.

Сегодня ГК «СТМ» одновременно возводит пять многоэтажных жилых дома в различных районах Красноярска, общеобразовательную школу в Мотыгинском районе Красноярского края, а также вторую очередь Регионального центра по регби Спорткомплекса «Авангард» в Красноярске.

www.стм24.рф.

АО «Банк ДОМ.РФ» – уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 №151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Единственным акционером АО «Банк ДОМ.РФ» является АО «ДОМ.РФ». АО «Банк ДОМ.РФ» осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации.

Фото: Группа компаний "СТМ"

На правах рекламы