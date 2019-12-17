Жители Академогородка собирают деньги на ремонт аварийной лестницы

Жители микрорайона Академгородок пытаются за свой счет отремонтировать аварийную лестницу, ведущую от дома №21 к социальным объектам. Сооружением ежедневно пользуются сотни людей - по ней родители отводят детей в школу и библиотеку.

По словам местных жителей, им уже удалось накопить на ремонтные работы 25 тысяч рублей, всего же необходимо около 40 тысяч.

«По этой лестнице каждый день ходит много людей, в том числе пенсионеры и дети: в доме расположены библиотека и ДШИ. На бетонные ступени будет закреплен лист металла, а сверху резиновая накладка. Как на соседней лестнице, отремонтированной в прошлом году», - рассказывают жители Академгородка в социальных сетях.

Активисты утверждают, что объект является бесхозным и не числится на балансе города. Именно поэтому добиться ремонта сооружения от красноярских властей непросто, говорят жители Академгородка.

Тем не менее, лестница нуждается в срочном ремонте - плиты рассыпаются, а это может привести к травмам, особенно в зимнее время.

Фото: vk.com/gorodles