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Жители Академогородка собирают деньги на ремонт аварийной лестницы

Главная Общество
Красноярск
10:59 17 Декабря 2019
общество, красноярск, жители
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители микрорайона Академгородок пытаются за свой счет отремонтировать аварийную лестницу, ведущую от дома №21 к социальным объектам. Сооружением ежедневно пользуются сотни людей - по ней родители отводят детей в школу и библиотеку. 

По словам местных жителей, им уже удалось накопить на ремонтные работы 25 тысяч рублей, всего же необходимо около 40 тысяч. 

«По этой лестнице каждый день ходит много людей, в том числе пенсионеры и дети: в доме расположены библиотека и ДШИ. На бетонные ступени будет закреплен лист металла, а сверху резиновая накладка. Как на соседней лестнице, отремонтированной в прошлом году», - рассказывают жители Академгородка в социальных сетях. 

Активисты утверждают, что объект является бесхозным и не числится на балансе города. Именно поэтому добиться ремонта сооружения от красноярских властей непросто, говорят жители Академгородка. 

Тем не менее, лестница нуждается в срочном ремонте - плиты рассыпаются, а это может привести к травмам, особенно в зимнее время. 

Фото: vk.com/gorodles

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