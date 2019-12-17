Три автобусных маршрута попали на «доску позора» в Красноярске

Департамент транспорта администрации Красноярска по итогам рейдов обновил «доски почета» и «позора» городских автобусов. В аутсайдерах на этот раз оказались перевозчики, работающие на маршрутах №88 (ООО «Автоколонна 1960»), №50 (ИП Нора Читашвили) и №91 (ИП Вадим Тагачаков).

В салонах этих автобусов проверяющие обнаружили испорченные сидения, а у маршрутки № 50 коррозия проела насквозь кузов.

На «доске почета» оказались сразу пять перевозчиков. Образцовыми стали маршруты №№31, 90, 60, 36 и 61, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Их обслуживают перевозчики МП «КПАТП №7», «Автобаза «Турист», ИП Михаил Цугленок, «Виктория плюс», ООО «Сибэкспресс».

Фото: mu-kgt.ru