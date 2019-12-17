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В Ачинске одну из главных улиц сделают четырехполосной

Главная Общество
Красноярск
10:11 17 Декабря 2019
ремонт, дороги, ачинск
Автор: Sibnovosti.ru
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Ачинские городские власти нашли поддержку федеральных и краевых властей по капитальному ремонту участка дороги шоссе «Байкал» - улица Кравченко - улица 5 Июля.

Администрация города объявила аукцион на проведение проектных и изыскательских работ для реконструкции транзитной автодороги. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 25,5 млн рублей. Заявки принимаются до 13 января 2020 года, окончательные предложения будут рассмотрены комиссией 20 января.

Подрядчику предстоит до 15 декабря 2020 года провести все необходимые инженерные изыскания, подготовить проекты межевания и планировки территории для реконструкции автодороги, а также получить положительное заключение госэкспертизы. Планируется, что федеральные инвестиции на реализацию будущего проекта составят более 600 млн рублей.

«После реконструкции автодорога по улице 5 Июля станет четырехполосной. И этот участок будет не только удобнее для проезда, но и безопаснее. Когда работы завершатся, головная боль города уйдет на много лет», - прокомментировал глава города Илай Ахметов.

Несмотря на то, что «5 Июля» является городской улицей, основной транспортный поток, двигающиеся по федеральной трассе P-255 «Сибирь» (Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск), проходит через городской участок - шоссе «Байкал» - улица Кравченко - улица 5 Июля.

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