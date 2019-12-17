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В Красноярском крае за три года отремонтируют почти 2,5 тысячи домов

Главная Общество
Красноярск
08:55 17 Декабря 2019
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Краевые власти озвучили планы капремонта домов на 2020-2022 годы. В течение трех лет в регионе планируют привести в порядок 2438 многоэтажек. Ранее сообщалось, что в многоэтажках предусмотрена масштабная замена лифтов и систем газоснабжения.

«Планируется заменить 1034 лифта в 294 домах края. Однако уже в 2020 году мы предполагаем дополнительно обновить еще две тысячи лифтов. Системы газоснабжения заменят в 427 многоквартирных домах края», – сообщил министр
промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев.

Подрядчики, которые займутся заменой лифтов в многоэтажках, уже определены. До конца года власти выберут фирмы для ремонта газового оборудования в 414 домах, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В ходе работ в каждой квартире установят сигнализатор загазованности. Жителям также предлагают при необходимости заменить газовые плиты и проборы учета – в период проведения капремонта установка будет бесплатной.

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