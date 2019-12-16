По традиции в конце года в Красноярске проходит семинар актива районных ветеранских общественных организаций. Это всегда душевный разговор главы города Сергея Еремина с самыми неравнодушными горожанами – людьми, которые создали основу для развития Красноярска. На семинаре сегодня Сергей Еремин подвел первые итоги 2019 года, а также задал общую тему - «Великая Победа. Наследие и наследники».

Диалог поколений сегодня объединил красноярцев всех возрастов, рассказал на семинаре мэр Сергей Еремин.

«Живое общение с поколением победителей – это большой урок мудрости для каждого, поэтому очень ценно, что сегодня с нами молодые ребята. Говоря о Великой Победе, очень важен симбиоз поколений, их объединение. Именно такой подход должен быть в основе празднования большой юбилейной даты», - отметил мэр.

Для ветеранов такие встречи - как большая площадка для обмена опытом. Ветеранские организации районов города обсуждают действующие проекты, планируют совместную работу на будущий год и, что немаловажно, получают нужную для себя информацию и ответы на вопросы напрямую от главы города.

Сегодня представители старшего поколения вышли с различными инициативами.​ Так, предложения касались переименования нескольких улиц и социальных объектов города в честь героев, а также размещения на остановочных пунктах информации о них. Прозвучала и идея создания серии фильмов и видеороликов о ветеранах войны и труда, авторами которых должны стать молодые красноярцы.

«Обычно на таких встречах мы выступаем со своими проблемами, но сегодня впервые мы обсуждаем с главой города определенную тему. Здорово, что 2020 год президент назначил годом памяти и славы, поэтому нам важно сегодня услышать от городской власти - какие мероприятия будут проводиться в Красноярске, как мы сможем поучаствовать в их подготовке», - рассказала Ирина Иванова, заместитель председателя Совета ветеранов Центрального района Красноярска.

Впервые участниками семинара стали и молодые красноярцы, среди которых есть ребята-постовцы, поисковики, активисты молодежных организаций. Самыми почетными гостями стали участники боевых действий Великой Отечественной войны. На площадке семинара состоялся диалог поколений о праздновании 75-летия Великой Победы, форматах вовлечения в это событие горожан.

Курсант центра «Патриот», постовец Софья Долгушина вспоминала на семинаре, как три года назад увлеклась историей Поста №1.

«Мне нравится обращаться с оружием, стоять на Посту и нести почетную Вахту памяти. У меня очень много родственников были на войне. Многие не вернулись. И это мой долг нести эту память. Когда меня позвали на это мероприятие, я очень обрадовалась. Я могу здесь пообщаться с ветеранами - это очень почетно и трогательно для меня», - рассказала она.

В итоге участники спланировали подготовку к большому майскому празднику и совместно с администрацией города выразили уверенность - 75-летия Великой Победы в Красноярске пройдет на самом высоком уровне.

текст: Алексей Спиридонов