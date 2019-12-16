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Бесплатные шаттлы не будут возить красноярцев в дни ЧР по фигурному катанию

Главная Общество
Красноярск
16:28 16 Декабря 2019
общество, красноярск, арена
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцам рассказали, как будет организовано движение транспорта во время проведения Чемпионата России по фигурному катанию в «Платинум Арене». 

Так, для гостей и местных жителей решили не вводить систему бесплатных шаттлов, как это было во время зимней Универсиады-2019. Вместо этого предлагается увеличить количество автобусов, которые будут курсировать по Николаевскому мосту и ул. Свердловской. 

«Около «Платинум Арены» есть штатные парковки — около 1600 мест. Есть парковки на ближайшей территории. Мы рекомендуем приезжать заранее и, по возможности, пользоваться общественным транспортом», - цитируют «Городские новости» директора спортобъекта Романа Сотникова.  

Всего на соревнованиях ожидают до семи тысяч гостей. 

Отметим, что приехать на спортивный объект можно на городской электричке - остановка расположена в 300 метрах от арены. В дни проведения чемпионата городские власти сократят интервал движения до семи минут. 

Напомним, ЧР по фигурном катанию пройдет в Красноярске 26-29 декабря. 

Фото: vk.com/plt_arena_krasnoyarsk

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