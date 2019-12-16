Новогодний стол в Красноярском крае снова подорожал

Аналитики Красноярскстата подсчитали, сколько денег придется потратить семье из трех человек на новогодний стол. Праздничный ужин для жителей региона стал дороже на 2,5%.

Так, средняя стоимость традиционного набора продуктов питания для новогоднего стола в ноябре 2019 года составила 5362,44 рубля. Год назад он был дешевле на 132 рубля. Эксперты проанализировали рынок и выяснили, какие продукты могут понадобиться красноярцам для приготовления блюд на три персоны.

Так, в корзину вошли овощи, фрукты, сладкое, мясо, рыба и алкоголь. Например, кило огурцов в среднем стоит почти 57 рублей. Помидоры обойдутся еще дороже - около 75 рублей. Апельсины можно купить за 130 рублей. Эти категории продуктов ежегодно дорожают к Новому году. Однако в конце 2019-го заметно подешевела икра лососевых рыб - 100 гр сегодня стоит около 300 рублей.

«За прошедший год среди продуктов новогоднего стола больше всего подорожали апельсины и бананы (14,4 и 18%), а так же рыба соленая, маринованная, копченая (11,8%), хотя годом ранее отмечалось снижение цен на данные товары», - сообщили аналитики.

Напомним, ранее эксперты назвали стоимость самого дешевого праздничного ужина для красноярцев. застолье обойдется в 439 рублей на одного человека. Это чуть ниже, чем в среднем по стране - 446 рублей.