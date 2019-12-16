Военные отремонтируют пушку на Караульной горе в Красноярске

Гаубице на Караульной горе в Красноярске требуется ремонт. Об этом объявили 16 декабря в официальном паблике мэрии в социальных сетях.

«Обследование орудия выявило, что ему необходимы регламентные работы по комплексному техническому обслуживанию и ремонту. Их будут выполнять квалифицированные военные специалисты. Для проведения работ орудие переместят на учебно-полевую базу Военно-инженерного института СФУ», - рассказали в администрации.

Красноярцы пока не услышат полуденные выстрелы из пушки. Как долго продлится ремонт, не уточняется.

Впервые выстрелы из пушки на Покровской горе прозвучали в начале XVIII века. Они извещали о набегах врагов. С сентября 2001 года традиция была возобновлена: гаубица стреляла ежедневно в полдень. В 2015 году сигнальное орудие на Караульной горе заменили - короткоствольная пушка-гаубица М-30, из которой ранее производился залп, выработала свой технический ресурс, поэтому городские власти приняли решение заменить ее на современную гаубицу Д-30. Именно эту модель сегодня отправили на ремонт.